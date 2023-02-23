Цель не изменилась: Путин хочет захватить Киев - Зеленский

Президент Украины убежден, что российский диктатор хочет, чтобы Украина потеряла свою независимость.

Путин хочет захватить Киев / Коллаж фото УНИАН, Офис президента, скриншот из видео

24 февраля будет ровно год, как российский диктатор Владимир Путин развязал кровавую полномасштабную войну против Украины. Несмотря на то, что армия РФ не смогла захватить Киев в первые месяцы войны, "директор РФ" всё еще хочет оккупировать столицу. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC.

Именно так Зеленский ответил на вопрос о том, находится ли Киев в опасности.

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"Думаю, президент Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины. Чтобы мы потеряли свою независимость и свой суверенитет", - сказал Зеленский.

Однако он убежден, что план диктатора будет таким же провальным, как и год назад.

"Думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину", - добавил Зеленский.

Президент заявил, что Путин не готов к нападению на Украину со стороны Беларуси, ведь армия РФ не имеет столько силы, сколько было год назад. Если Путин все же решится на такое, то это станет его "исторической ошибкой". Также он верит в то, что Беларусь не присоединится к путинскому наступлению.

"Я думаю, что он не готов. И это будет большой ошибкой и для него, и для Беларуси. Исторической ошибкой. Потому что они нас не оккупируют, ведь они уже не так сильны, как были, и даже тогда они не смогли этого сделать. Поэтому сейчас для них будет огромным вызовом и проблемой занять Киев. И, как я уже сказал, большой ошибкой. Потому что они будут вовлечены в эту войну, Беларусь, люди из Беларуси, солдаты из Беларуси", - объяснил он.

Если же Беларусь все-таки пойдет в реальное наступление на Украину, то ВСУ будут давать мощный отпор и выдержат это сражение.

Россияне накапливают авиацию у границ Украины

Недавно издание Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц сообщало, что страна-агрессор Россия накапливает вблизи границы с Украиной самолеты и вертолеты. Таким образом Москва хочет задействовать свою авиацию для поддержки пробуксовывающего наземного наступления. Как пишет издание, о накоплении российских самолетов и вертолетов стало известно из разведданных, которые были переданы союзниками по НАТО.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Москва решила массово не вводить свою боевую авиацию на территорию украинского государства из-за эффективной работы украинской ПВО. По словам чиновника, поэтому оккупанты не рискнули массово вводить свою боевую авиацию в Украину.

Он подчеркнул, что Украина провела колоссальную работу над усилением своей противовоздушной обороны. Поэтому войска перехватывают большинство ракет и беспилотников агрессора России. Также он добавил, что несмотря на предоставление Украине систем ПВО, поддержка все еще недостаточна, ее следует усилить.

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