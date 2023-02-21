В ВСУ четко ответили, ждать ли 24 февраля массированного налета российских самолетов на Киев

Спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что 40 российских аэродромов расположены на разном расстоянии от границы Украины.

Будет ли 24 февраля налет сотен российских самолетов на Киев? / Минобороны РФ

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, то есть 24 февраля, страна-агрессор не будет атаковать Киев сотнями самолетов. Украина надежно защищает свое воздушное пространство. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Многие эксперты говорят о каких-то сотнях самолетов. Ну не будет такого. Так никто не воюет, это не Вторая мировая война", - отметил Игнат.

По его словам, 40 российских аэродромов расположены на разном расстоянии от границы Украины, но на них размещено то же авиационное соединение, что и на 24 февраля, хотя время от времени возможны восстановления потерянных самолетов.

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"Поэтому, если говорить о массированной атаке на Киев сотнями самолетов, то этого не будет", - заявил Игнат, напомнив, что украинская противовоздушная оборона усилена новыми западными системами, в частности, и современными ПЗРК, и системами Iris-T и NASAMS.

"ПВО усиливается и легкой прогулки в украинском небе никто не даст", - добавил спикер Воздушных сил ВСУ.

Россияне накапливают авиацию у границ Украины

Недавно издание Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц сообщало, что страна-агрессор Россия накапливает вблизи границы с Украиной самолеты и вертолеты. Таким образом Москва хочет задействовать свою авиацию для поддержки пробуксовывающего наземного наступления. Как пишет издание, о накоплении российских самолетов и вертолетов стало известно из разведданных, которые были переданы союзниками по НАТО.

В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Москва решила массово не вводить свою боевую авиацию на территорию украинского государства из-за эффективной работы украинской ПВО. По словам чиновника, поэтому оккупанты не рискнули массово вводить свою боевую авиацию в Украину.

Он подчеркнул, что Украина провела колоссальную работу над усилением своей противовоздушной обороны. Поэтому войска перехватывают большинство ракет и беспилотников агрессора России.

Также он добавил, что несмотря на предоставление Украине систем ПВО, поддержка все еще недостаточна, ее следует усилить.

Как отметил авиаэксперт Валерий Романенко, использование авиации может обернуться для страны-агрессора России огромными потерями. "В России давно звучали такие лозунги, что надо бросать авиацию в бой, несмотря на потери. Если у них сейчас идут так называемые "мясные атаки", когда массой продавливают нашу оборону, то почему бы не попробовать самолетной массой продавить нашу противовоздушную оборону? Конечно, это приведет к бешеным потерям, потому что мы получаем новые и новые зенитно-ракетные комплексы", - пояснил Романенко.

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