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Мощная работа ПВО ВСУ и авиация РФ: в Пентагоне рассказали, как враг отказался от козыря в войне

14 февраля 2023, 21:49
Запад должен приложить максимум усилий для того, чтобы предоставить Украине больше систем ПВО и другой военной помощи, сказал Ллойд Остин.
ПВО, Су-35
Россия не рискнула массово забросить свою боевую авиацию в Украину из-за эффективной работы ПВО ВСУ - Пентагон / Коллаж АрміяІnform, Госпогранслужба

Украина провела колоссальную работу над усилением своей противовоздушной обороны. Войска перехватывают большинство ракет и беспилотников агрессора России. Москва решила массово не вводить свою боевую авиацию на территорию украинского государства именно из-за эффективной работы ПВО. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

В ходе брифинга по итогам девятого заседания Контактной группы помощи Украине в рамках Раммштайна он рассказал о том, что Украина значительно усилила свое ПВО – удается сбивать большинство российских ракет и ударных беспилотников.

По словам чиновника, поэтому оккупанты не рискнули массово вводить свою боевую авиацию в Украину.

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"Что касается того, готовит ли Россия какую-то массовую атаку с воздуха, то мы не видим этого. Мы видим, что в России есть достаточно много самолетов", - отметил Остин.

Также он добавил, что несмотря на предоставление Украине систем ПВО, поддержка все еще недостаточна, ее следует усилить.

"Поэтому нам нужно сделать все от нас зависящее, чтобы Украина получила не только больше ПВО, но и все возможное от нас. Мы предоставили Patriot, Iris-T, Samp-T, но этого недостаточно, мы будем дальше проталкивать это вперед, потому что эта угроза остается", - подчеркнул Ллойд Остин.

Заседание Контактной группы помощи Украине в Рамштайне 9 февраля

Глава Минобороны США Ллойд Остин во время своего выступления на встрече союзников Украины в Рамштайне сказал, что Запад продолжит военную поддержку Киева в отражении военной агрессии Москвы.

В итоговом заявлении Остин отметил, что Украина получит танки от 8 государств – США, Франции, Германии, Польши, Португалии, Норвегии, Чехии и Нидерландов. Кроме того, Франция и Италия предоставят Киеву ПВО.

Впрочем, решения по истребителям для Украины страны Запада так и не приняли. По словам Остина, союзники Киева пока намерены сосредоточиться на других вооружениях и обеспечить контрнаступление ВСУ весной.

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Наступление России:

Ллойд Остин война России и Украины Рамштайн встреча
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