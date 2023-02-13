Финляндия медлит с решением по танкам Leopard для Украины: в чем причина

Ситуация в Финляндии сложнее, чем у других государств из-за границы с Россией. Хельсинки беспокоятся о безопасности своей страны.

Финляндия медлит с решением по танкам Leopard для Украины / Фото wikimedia.org, pixabay.com

В правительстве Финляндии пока не приняли решение о передаче немецких боевых танков Leopard для армии Украины. Там колеблются из-за того, что имеют общую с границу со страной-агрессором РФ. Об этом рассказала глава финского правительства Санна Марин на встрече с журналистами 12 февраля.

По словам премьер-министра, ситуация в Финляндии сложнее, чем у других государств именно из-за границы с Россией, пишет издание Yle.

Марин отметила, что вопрос о Leopard для ВСУ обсуждался на уровне правительства и президента, однако "политика еще не согласована". При этом не все обсуждения проходят в публичной плоскости.

Глава финского правительства подчеркнула, что поддерживает совместные закупки оружия странами Европейского союза для Украины. По ее мнению, они укрепляют европейскую оборонную промышленность, а потому и оборону Финляндии.

Однако премьер-министр подчеркнула, что расположение государства играет важную роль в принятии решения о передаче Украине танков. Марин напомнила, что Финляндия граничит с Россией, поэтому должна заботиться в первую очередь о собственной безопасности.

Накануне издание The Wall Street Journal сообщало, что Хельсинки могут передать Украине определенное количество Leopard 2, однако после того, как государство станет членом НАТО.

При этом президент Финляндии Саули Ниинисте ранее говорил, что его страна передаст танки Leopard для Вооруженных сил Украины, если будет создана международная коалиция.

Танки для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о количестве танков, которые западные партнеры вскоре намерены передать Украине. По его словам, в первой волне помощи от союзников Украина должна получить 120-140 современных западных танков.

Германия вовремя передаст Вооруженным силам Украины обещанные танки Leopard. В ФРГ убеждают, что украинские защитники получат "Леопарды" в конце марта-начале апреля. Об этом во время брифинга заявил представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

Дания передаст для использования на фронте украинскими военными танки Leopard 1A5, которые уже сняты с вооружения датской армии. Первые танки поступят в течение нескольких месяцев.

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