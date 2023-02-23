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"Мне повезет": Джонсон планирует стать новым генсеком НАТО

23 февраля 2023, 21:12
Срок генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга закончится 30 сентября этого года.
Борис Джонсон, НАТО
Борис Джонсон может стать новым генсеком НАТО / Коллаж фото Офис президента, ua.depositphotos.com

Срок генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга может закончиться уже 30 сентября этого года. Его место может занять бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который запомнился своей поддержкой Украины. Выдвижение своей кандидатуры на пост нового генсека Джонсон официально подтвердил в эфире телемарафона. Видео уже разлетелось в Сети.

Борис Джонсон считает, что в этот раз ему может посчастливиться и он станет новым генсеком.

"Я хочу сказать, что я должен всем объявить, что есть такой замысел. И пусть никто не забудет такого кандидата. Думаю, на этот раз мне повезет", — сказал Борис Джонсон.

видео дня
Борис Джонсон
Борис Джонсон может стать новым генсеком НАТО / скриншот из видео

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покинул кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

После отставки его преемницы Лиз Трасс, Борис Джонсон отказался идти вновь на выборы и бороться снова за кресло премьер-министра Британии.

Позже в СМИ появилась информация о том, что его могут избрать новым генеральным секретарем НАТО. Джонсон может получить поддержку благодаря своим лидерским качествам, которые он продемонстрировал с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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