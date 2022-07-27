Джонсон может стать новым генсеком НАТО - The Telegraph

Борис Джонсон может стать новым генсеком НАТО / Коллаж фото Офис президента, Reuters

Британский премьер Борис Джонсон, который так полюбился украинскому народу, может стать новым генеральным секретарем НАТО. Джонсон получит поддержку благодаря своим лидерским качествам, которые он продемонстрировал с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает The Telegraph.

По данням издания, выдвижение кандидатуры Джонсона одобряют члены комитета по обороне Британии Ричард Дрэкс и Марк Франсуа, а также бывший министр по выходу Британии из ЕС Дэвид Джонс.

Стоит отметить, что другие британские политики пока сомневаются в том, что Джонсону хватит сил руководить НАТО. Свое сомнение уже выразил начальник Генштаба ВС Великобритании в 2006-2009 годах Ричард Даннат и еще один чиновник Минобороны, но его имя не называют. Они считают, что Джонсона не могут назначить на эту должность, так как "существуют веские препятствия".

"Реальность состоит в том, что представители НАТО назначаются единогласным решением. Любая страна может его ветировать. Как вы думаете, президент Макрон выдвинул бы Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО? Это вызов для британской стороны. Нужно, чтобы США поддержали тебя и еще французы сказали "да", - сказал чиновник.

Стоит отметить, что нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был пребывать на этой должности до октября 2022 года. После начала полномасштабного вторжения в Украину его полномочия продлили до 30 сентября 2023 года.

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Отставка Бориса Джонсона - что известно

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

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