УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Борис Джонсон запланировал свой прощальный визит в Украину - The Telegraph

24 июля 2022, 18:38

Джонсон проведет телефонные переговоры с Зеленским на следующей неделе.

false
Джонсон приедет в Украину с прощальным визитом / president.gov.ua

Британский премьер Борис Джонсон перед своей окончательной отставкой планирует еще раз посетить Украину. Это будет его прощальный визит в качестве премьера. Об этом сообщает The Telegraph.

Таким образом с начала полномасштабного вторжения Джонсон уже в третий раз посетит Киев. Кроме того, на следующей неделе он проведет телефонные переговоры с президентов Украины Владимиром Зеленский.

"Он действительно чувствует груз ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДжонсон планирует вернуться в кресло премьера Британии - The Times

Отставка Бориса Джонсона - что известно

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

Другие новости:

война в Украине Британия Борис Джонсон
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:12

Мост в Херсоне трещит, высокоточные снаряды едут в Украину: сто и одна причина для истерики России

19:03

Угроза попытки армии России взять Киев: дипломат оценил риски еще одного удара МосквыВидео

18:39

В боях за Украину погиб доброволец и чемпион-боец ММА из Польши

18:38

Борис Джонсон запланировал свой прощальный визит в Украину - The TelegraphВидео

18:35

"Очень больно. Не верится. За гранью возможного": Ольга Сумская высказалась о запроданке Повалий

Реклама
18:20

Приметы на 25 июля: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не потерять все деньгиВидео

18:14

Войска РФ в панике: ВСУ получили оружие от Запада и успешно продвигаются на Херсонщине – экспертВидео

18:11

"Это самая большая война, которую я видел": Ричард Гир пылко поддержал Украину и поддержал РФ

18:02

Джонсон планирует вернуться в кресло премьера Британии - The TimesВидео

17:43

Сергей Стерненко. Бардаш сбежал в Россию, но там ему не радыВидеоблоги

17:13

"Некрофилия и кровожадность русского мира": в ОП разнесли пропаганду КремляВидео

17:09

На Херсонщине еще нет "котла": Арестович рассказал, что на самом деле с "окружением" оккупантовВидео

17:05

В Москве назвали Wi-Fi "Слава Украине": на человека донесли в полицию, но владельца роутера не нашли

16:55

В Африке похоронили певца-путиниста Пьера Нарцисса

16:32

ВСУ переходят к зачистке Херсонщины: готовятся мощные удары по оккупантамВидео

16:25

РФ выдвинула новое требование после подписания "зернового соглашения"Видео

16:01

"Призрак Киева" рассказал о сбитых целях РФ и "тупой" тактике россиянВидео

16:01

"Венгрии обещали Закарпатье": Фейгин объяснил, почему Орбан поддерживает ПутинаВидео

15:59

"Расширения войны" нет, Россия планировала захват Запорожчины и Херсонщины – разведка БританииВидео

15:48

В ООН резко отмежевались от слов "источника" о том, что РФ имела право бить по порту в Одессе - МИДВидео

Реклама
15:30

Ответка за обстрелы Николаева: ВСУ уничтожили российский комплекс С-300Видео

15:28

"Это точно была не российская мина": Маси Найем дал первое интервью после тяжелого ранения на фронтеВидео

15:28

Плохой и еще хуже: два сценария, которые ждут РоссиюмнениеВидео

15:21

Нужно вместе лупить врага, а не устраивать хейт: Полякова оправдалась за свой языковой скандал

14:58

Сродни курению и алкоголизму: ученые выяснили, почему нельзя хрустеть суставами

14:57

Британские комплексы ПВО прикроют небо: ВСУ вооружили дальнобойными ЗРК StormerВидео

14:34

F-16 и Leopard для ВСУ: дипломат назвал условие новых поставок Запада УкраинеВидео

14:33

Возвращение территорий - первый шаг к победе: Каспаров спрогнозировал формат поражения КремляВидео

14:12

У любовницы Путина Кабаевой объявился ухажер-футболистВидео

14:07

Плюс 3 тысячи грн: эксперты назвали пенсионеров, которым серьезно увеличили пенсии

13:58

Признание РФ государством-спонсором терроризма: в США назвали главное условиеВидео

13:47

В Германии ошарашили заявлением о торможении поставок оружия в Украину: будет только в конце годаВидео

13:41

Оккупанты в спешке латают дыры: HIMARS ударили по еще одному мосту на ХерсонщинеВидео

13:37

Нет рук, но есть водка: оставшийся без конечностей оккупант "обмыл" медаль и призвал дальше воевать

13:12

Август может стать "роковым" для россиян: оккупанты готовятся к "сюрпризам" от ВСУ - ФейгинВидео

13:02

Огрызко пояснил, повлияет ли скандал с конгрессвумен Спартц на поставки оружия ВСУВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 июля 2022: Ракам – потери, Львам – старые долги, Весам – разочарованиеВидео

12:44

У Зеленского ракеты для HIMARS назвали главным "ускорителем" победы Украины в войнеВидео

12:37

"Это мракобесие": критикующего Россию Серебрякова сравнили с Лободой

12:26

В Украине ликвидировали танкиста из "секретной" военной базы РФ в Абхазии

Реклама
12:19

HIMARS разбили российский командный пункт на Луганщине: около 100 оккупантов погибшие или раненыеВидео

11:58

"Адская ночь": под Мелитополем нанесли удар по захваченному РФ аэродромуВидео

11:55

"Вся жизнь изменилась в одну минуту": Эллерт спас Мишину с сыном в начале войны

11:46

Украину атакуют сильнейшие грозы и дожди с градом: синоптики предупредили об опасностиВидео

11:41

Путинский холуй Газманов со слоном сплясал перед силовиками Лукашенко

11:32

Москва официально взяла на себя ответственность за теракт в порту ОдессыВидео

11:25

"Уже несколько дней не выкисают": Волочкова и Джигурда разделись до трусов, рассмешив Ивлееву

11:10

Влад Яма рассказал, зачем Писанка скрывала болезньВидео

10:58

ВСУ получат десятки HIMARS и MLRS: Ермак раскрыл детали договоренностей с СШАВидео

10:55

С днем рождения, мама – трогательные поздравления и душевные картинки самому родному человеку

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять