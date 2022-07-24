Борис Джонсон запланировал свой прощальный визит в Украину - The Telegraph

Джонсон приедет в Украину с прощальным визитом / president.gov.ua

Британский премьер Борис Джонсон перед своей окончательной отставкой планирует еще раз посетить Украину. Это будет его прощальный визит в качестве премьера. Об этом сообщает The Telegraph.

Таким образом с начала полномасштабного вторжения Джонсон уже в третий раз посетит Киев. Кроме того, на следующей неделе он проведет телефонные переговоры с президентов Украины Владимиром Зеленский.

"Он действительно чувствует груз ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского. Он не может просто уйти и не убедиться, что мир прикрывает его. Он надеется увидеть его снова, прежде чем покинет свой пост", - говорится в сообщении.

Читайте такжеДжонсон планирует вернуться в кресло премьера Британии - The Times

Отставка Бориса Джонсона - что известно

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

Другие новости: