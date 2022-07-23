"Вы победите": Джонсон приехал к украинским военным на полигон в Британии

Джонсон / скриншот

Правительство Великобритании опубликовало видео посещения премьер-министром Борисом Джонсоном учебного полигона, где обучаются украинские военные.

На опубликованных кадрах видно, как Джонсон находится вместе с отрабатывающей уличные бои группой.

"На этой неделе я посетил украинские войска, которые проходят учения в британских вооруженных силах в Северном Йоркшире. Великобритания намерена сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отражать российскую агрессию", – говорится в тексте к видео.

Джонсон рассказал, что посетил около 400 украинских военных, а в ближайшие четыре месяца Британия подготовит в общей сложности около 10 тыс. бойцов.

"Я хочу, чтобы вы знали, британский народ поддерживает украинский народ и вас в вашей борьбе. И я абсолютно убежден, что вы можете победить и что вы победите. Спасибо вам. Спасибо, слава Украине!" – поприветствовал военных Джонсон и услышал в ответ "Героям слава!".

Джонсон уверен, что Украина добьется успеха и заявил, что гордится ролью Британии в этом.

"Мы надеемся, что во время этой войны начнут оттеснять атаку путинского зла на Украину. Я знаю, что в результате украинский народ добьется успеха. Я знаю, что украинские силы добьются успеха. Я очень горжусь ролью, которую Британия играла до сих пор. Но в конце концов, все это – благодаря героизму украинских военных. Слава Украине!" – сказал Джонсон, и ему снова ответили "Героям слава!".

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Отставка Бориса Джонсона - что известно

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

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