"Второго Джонсона не будет": дипломат рассказал, чего ждать от нового премьер-министра Великобритании

Зеленский, Джонсон / president.gov.ua

Новый премьер-министр Великобритании, который займет место Бориса Джонсона, продолжит политику поддержки Украины.

В интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Джонсон еще не сказал своего слова в политике.

"Второго Бориса Джонсона, безусловно, не будет, он такой один. Я, кстати, очень надеюсь, что он не уйдет из политики и вынырнет меньшей мере на посту генсека НАТО. Ведь это даст НАТО новый импульс. В противном случае этот альянс превратится в ООН, что было бы очень печально. Поэтому думаю, что Борис Джонсон еще не сказал своего слова в политике", - отметил дипломат.

По словам Огрызко, от преемницы Джонсона Украине не стоит ожидать неприятных сюрпризов.

Читайте также"Вы победите": Джонсон приехал к украинским военным на полигон в Британии"Что касается его преемника, а, скорее, его преемницы (среди четырех оставшихся претендентов есть три женщины и один мужчина), то общая линия не изменится. Могут быть нюансы, но общий подход будет оставаться. Британия является нашим союзником и партнером, поэтому вряд ли мы здесь можем ожидать каких-то неприятных сюрпризов", - подытожил эксперт.

Напомним, 7 июля Борис Джонсон объявил о своем уходе с поста лидера консерваторов и с должности премьер-министра Великобритании. В своем обращении к прессе он заявил, что продолжит исполнять обязанности главы Консервативной партии и правительства, пока не будет выбран новой.

Также сообщалось, что Борис Джонсон во время своего выступления в Палате общин в рамках часа вопроса правительству дал несколько советов своему преемнику или преемнице.

"Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни был. Во-первых, держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию повсюду", ‒ подчеркнул чиновник.

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