Джонсон планирует вернуться в кресло премьера Британии - The Times

Джонсон в будущем снова хочет стать премьером / president.gov.ua

Премьер-министр Борис Джонсон надеется, что в будущем он сможет вернуться на эту должность. Об этом заявили в канцелярии премьера, сообщает The Times.

Помощник Джонсона отметил, что он уходит в отставку "с видом человека с незаконченными делами".

По данным издания, Джонсон уверен в том, что в будущем сможет привести Консервативную партию к победе на выборах. При этом он опасается последствий, к которым может привести работа его преемников.

"Он думает, что приход к власти любого преемника может стать катастрофой, и через несколько лет после поражения Консервативной партии на всеобщих выборах мы можем вернуться сюда же в поисках кого-то, кто имеет достаточно динамизма, чтобы снова привести партию к власти. Он считает, что он и есть тот же человек", - говорится в сообщении.

По данным издания, избиратели уже начали критиковать консерваторов, которые хотели отставки Джонсона. Это может сказаться на результатах следующих выборов.

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Отставка Бориса Джонсона - что известно

7 июля Борис Джонсон официально объявил об отставке с должности премьер-министра Великобритании. Глава правительства покидает кресло из-за потери доверия среди министров и чиновников.

В своем обращении он отметил, что будет исполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет избран преемник. Выборы нового главы партии должны начаться уже сегодня.

В начале июня состоялось заседание британской Консервативной партии, на котором решался вопрос о выражении вотума доверия Борису Джонсону. Тогда "за" его кандидатуру проголосовали 211 депутатов-консерваторов. Против выступили 148. Таким образом, Джонсон остался на посту премьера.

В начале июля более 50 членов парламента Великобритании подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг Джонсона. Началось все 5 июля вечером, когда в отставку подали министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид.

Все началось из-за назначения замглавы консерваторов Криса Пинчера. Сообщается, что тот приставал к коллегам по парламенту. А Джонсон якобы был в курсе такого его поведения до того, как назначил на должность. Позже Джонсон извинился за назначение Пинчера, заявив, что в правительстве нет места тем, кто злоупотребляет своей властью.

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