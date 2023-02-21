Си Цзиньпин собирается в РФ, чтобы подтолкнуть Путина к мирным переговорам – The Wall Street Journal

Глава Китая может посетить Москву в апреле или начале мая 2023 года.

Си Цзиньпин собирается в РФ/ kremlin.ru

Китайский лидер Си Цзиньпин готовится к поездке в Россию в ближайшие месяцы. Во время этого визита он, в частности, хочет дать толчок мирным переговорам Украины и страны-агрессора РФ относительно войны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с планами главы КНР.

Кроме этого, Си Цзиньпин планирует повторить свои призывы к российскому диктатору Владимиру Путину не угрожать использованием ядерного оружия.

Отмечается, что китайский лидер перед саммитом с Путиным должен провести ежегодную сессию китайского парламента и Форум по развитию Китая. А после этого он может отправиться с визитом в РФ и в некоторые страны Европы.

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Поездка Си Цзиньпина в Россию может состояться в апреле или в начале мая, когда Кремль будет праздновать победу во Второй мировой войне.

Также отмечается, что этот визит главы Китая в РФ может обсудить в Москве главный советник лидера Китая Ван И.

Возможность переговоров Украины с РФ

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с РФ на данном этапе войны могут стать для Украины ловушкой. Кремль пытается изображать миротворца, одновременно уничтожая Украину. По словам дипломата, Россия не стремится к миру, ей нужна пауза, чтобы восстановить военную мощь и пойти против Украины с большей силой.

Военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась отмечал, что цель Путина сейчас – "отгрызть" еще часть украинских территорий, а после этого заморозить боевые действия и требовать переговоров.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной возможны только тогда, когда РФ потерпит поражение. По его словам, полное поражение России в развязанной ею войне против Украины – единственный залог долгосрочного и прочного мира в Европе.

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