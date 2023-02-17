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Макрон удивил всех заявлением о переговорах с Россией

17 февраля 2023, 21:58
По словам французского президента, полное поражение России в развязанной ею войне против Украины – единственный залог долгосрочного и прочного мира в Европе.
Макрон, Россия
Макрон, Россия / УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мирные переговоры между Россией и Украиной возможны только тогда, когда государство-агрессор потерпит поражение.

Во время своего выступления в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Макрон заявил, что пока Москва выбирает войну, уничтожает ракетами гражданскую инфраструктуру соседнего государства и совершает военные преступления в Украине. Впрочем, все действия РФ, включая ядерные угрозы, доносящиеся из Кремля, укрепили украинскую государственность и заставили Европу задуматься об усилении своей оборонительной мощи.

По словам французского президента, полное поражение России в развязанной ею войне против Украины – единственный залог долгосрочного и прочного мира в Европе.

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"Время для диалога еще не настало, потому что Россия выбрала войну. Россия решила бить по гражданской инфраструктуре и совершать военные преступления, она должна проиграть... Единство и решительность важны, чтобы предоставить Украине средства, которые позволят вернуться за стол переговоров в сильной позиции и работать над долгосрочным миром на условиях, выбранных украинцами", – заявил Макрон, пишет The Guardian.

По его мнению, поражение России в войне предопределено. Ведь развязав войну, Кремль лишь укрепил государственность Украины, заставил нейтральные ранее Финляндию и Швецию подать заявки на вступление в НАТО, а страны Европы – задуматься об усилении своей оборонительной мощи.

Как пишет DW, Макрон призвал союзников усилить поддержку контрнаступления Украины против РФ. Он убежден, что западные страны готовы к затяжной войне с Россией.

Крайне важно сейчас, чтобы страны Евросоюза инвестировали больше в оборону и укрепление секторов оборонной промышленности.

Переговоры Украины и России

В январе 2023 года российская сторона вновь заговорила о проведении переговоров с Украиной. Представители страны-агрессора хотят "прямых переговоров без участия посредников".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.

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война в Украине Эммануэль Макрон война России и Украины
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