"Россия не должна выиграть эту войну": о чем говорили Зеленский, Макрон и Шольц на встрече в Париже

Макрон заявил, что Украина может рассчитывать на Францию в построении мира, а Шольц сказал, что Германия будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

Владимир Зеленский, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон провели совместную пресс-конференцию / скриншот

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский после визита в Лондон прибыл в Париж. Там он пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

Во время совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Германии Зеленский заявил, что действующее континентальное союзничество в Европе – это потребность всех европейцев.

"Скорее закончить российскую агрессию – это самое рациональное, что может быть", — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, у Франции и Германии есть "потенциал изменить правила игры".

"Чем раньше Украина получит дальнобойное оружие, чем раньше наши пилоты получат современные самолеты, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится российская агрессия, и мы вернем Европе уверенный мир", —сказал президент.

В свою очередь, канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия будет продолжать оказывать военную помощь Украине "столько, сколько ей потребуется".

"Россия не должна выиграть эту войну", – отметил политик.

А Макрон, в свою очередь, заявил, что Украина может рассчитывать на Францию в построении мира.

"Предложенный вами план – основа для дискуссий на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции", — сказал французский лидер.

Он подчеркнул, что будущий мир должен принести Украине и ее народу справедливость и позволит создать безопасное пространство для всех.

Визит Зеленского в Лондон

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прибыл с визитом в Великобританию.

Глава государства выступил перед британским парламентом. Зеленский призвал Соединенное Королевство передать ВСУ самолеты.

По итогам визита в Лондон Зеленский заявил, что Украина получит от Великобритании серьезный пакет военной помощи, который будет включать дальнобойное оружие и внушительное количество бронированной техники.

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