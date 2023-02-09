"Россия не должна выиграть эту войну": о чем говорили Зеленский, Макрон и Шольц на встрече в Париже

В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский после визита в Лондон прибыл в Париж. Там он пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.
Во время совместной пресс-конференции с лидерами Франции и Германии Зеленский заявил, что действующее континентальное союзничество в Европе – это потребность всех европейцев.
"Скорее закончить российскую агрессию – это самое рациональное, что может быть", — сказал украинский лидер.
По словам Зеленского, у Франции и Германии есть "потенциал изменить правила игры".
"Чем раньше Украина получит дальнобойное оружие, чем раньше наши пилоты получат современные самолеты, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится российская агрессия, и мы вернем Европе уверенный мир", —сказал президент.
В свою очередь, канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия будет продолжать оказывать военную помощь Украине "столько, сколько ей потребуется".
"Россия не должна выиграть эту войну", – отметил политик.
А Макрон, в свою очередь, заявил, что Украина может рассчитывать на Францию в построении мира.
"Предложенный вами план – основа для дискуссий на пути, который должен привести нас к международной мирной конференции", — сказал французский лидер.
Он подчеркнул, что будущий мир должен принести Украине и ее народу справедливость и позволит создать безопасное пространство для всех.
Визит Зеленского в Лондон
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 февраля, прибыл с визитом в Великобританию.
Глава государства выступил перед британским парламентом. Зеленский призвал Соединенное Королевство передать ВСУ самолеты.
По итогам визита в Лондон Зеленский заявил, что Украина получит от Великобритании серьезный пакет военной помощи, который будет включать дальнобойное оружие и внушительное количество бронированной техники.
Другие новости:
- Британия научит летчиков ВС ВСУ летать на истребителях НАТО – Офис Сунака
- Кремль готов сдавать захваченные украинские территории ради переговоров с Банковой - генерал
- Тысячи танков и бронемашин, сотни истребителей: РФ подготовила гору техники для нового наступления - СМИ