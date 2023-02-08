Зеленский прилетел в Париж и встретился с Шольцем и Макроном: все подробности

Вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию отправился во Францию.
Там у него запланирована встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии.
Как пишут французские СМИ, самолет должен был приземлиться в 21:45 (по Киеву). Но по факту он прибыл на час позже.
Зеленского встретил министр обороны Себастьен Лекорню.
Далее запланирован ужин с Макроном и Шольцем.
Президента Украины в Елисейском дворце поприветствовал французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.
Что известно о визите в Париж
Во второй половине дня, 8 февраля, стало известно о запланированной поездке Зеленского во Францию. По данным телеканала BFMTV, там он встретится с президентом Эммануэлем Макроном.
Позже немецкий телеканал NTV сообщил, что к ним присоединится канцлер Олаф Шольц. Также сообщалось, что в рамках неожиданного турне Зеленского его визит в Берлин не планируется.
Отметим, завтра президент Украины примет участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе. По некоторой информации, там может обсуждаться вопрос предоставления боевой авиации.
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