Зеленский прилетел в Париж и встретился с Шольцем и Макроном: все подробности

Президента Украины Владимира Зеленского в аэропорту встретил министр обороны Себастьен Лекорню.

Зеленский, Макрон / скриншот

Вечером 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский после визита в Великобританию отправился во Францию.

Там у него запланирована встреча с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии.

Как пишут французские СМИ, самолет должен был приземлиться в 21:45 (по Киеву). Но по факту он прибыл на час позже.

Зеленского встретил министр обороны Себастьен Лекорню.

Далее запланирован ужин с Макроном и Шольцем.

Президента Украины в Елисейском дворце поприветствовал французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Что известно о визите в Париж

Во второй половине дня, 8 февраля, стало известно о запланированной поездке Зеленского во Францию. По данным телеканала BFMTV, там он встретится с президентом Эммануэлем Макроном.

Позже немецкий телеканал NTV сообщил, что к ним присоединится канцлер Олаф Шольц. Также сообщалось, что в рамках неожиданного турне Зеленского его визит в Берлин не планируется.

Отметим, завтра президент Украины примет участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе. По некоторой информации, там может обсуждаться вопрос предоставления боевой авиации.

Не пропустите важные новости! Читайте в Телеграм и Viber!

Читайте также: