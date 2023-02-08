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Зеленский вылетает в Париж: Шольц срочно направился во Францию - СМИ

8 февраля 2023, 16:53
Официальных комментариев из Офиса украинского президента по поводу визита Владимира Зеленского в Париж не поступало.
Зеленский, Шольц, Макрон
Зеленский, Шольц, Макрон / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября отправится в Париж после визита в Великобританию.

Как сообщает телеканал BFMTV, в Париже глава государства встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном.

"После визита в Лондон, президента Украины Владимира Зеленского ожидают в Париже в эту среду вечером", - говорится в сообщении.

Отметим, что официальных комментариев из Офиса украинского президента по поводу визита Владимира Зеленского в Париж не поступало.

Шольц срочно вылетает во Францию

Издание NTV сообщается, что канцлер Германии Олаф Шольц прилетит во французскую столицу Париж.

Он встретится с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном.

"Источники издания в Берлине сообщили, что вечером Шольц вылетит в Париж для встречи с Зеленским и Макроном", - говорится в сообщении.

Визит Зеленского в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправился на Даунинг-стрит, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после чего выступил перед парламентом.

Позже глава государства поедет на юго-запад, где встретится с украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании.

Букингемский дворец также подтвердил, что король Чарльз будет иметь сегодня аудиенцию с Зеленским.

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