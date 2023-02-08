Зеленский вылетает в Париж: Шольц срочно направился во Францию - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский 8 сентября отправится в Париж после визита в Великобританию.
Как сообщает телеканал BFMTV, в Париже глава государства встретится с французским лидером Эммануэлем Макроном.
"После визита в Лондон, президента Украины Владимира Зеленского ожидают в Париже в эту среду вечером", - говорится в сообщении.
Отметим, что официальных комментариев из Офиса украинского президента по поводу визита Владимира Зеленского в Париж не поступало.
Шольц срочно вылетает во Францию
Издание NTV сообщается, что канцлер Германии Олаф Шольц прилетит во французскую столицу Париж.
Он встретится с президентами Украины и Франции Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном.
"Источники издания в Берлине сообщили, что вечером Шольц вылетит в Париж для встречи с Зеленским и Макроном", - говорится в сообщении.
Визит Зеленского в Британию
Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправился на Даунинг-стрит, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после чего выступил перед парламентом.
Позже глава государства поедет на юго-запад, где встретится с украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании.
Букингемский дворец также подтвердил, что король Чарльз будет иметь сегодня аудиенцию с Зеленским.
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