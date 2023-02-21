"Эти олухи поверили в собственную богоизбранность": в РФ запутались в своих целях в Украине – Тука

Пропагандисты в РФ уже разделились на две группы. Часть из них кричит, что "надо убить всех украинцев", часть ограничивает свои "хотелки" захватом Донбасса.

В РФ запутались в своих целях в Украине, считает Тука/ ua.depositphotos.com, Главред

Страна-агрессо Россия в начале полномасштабного вторжения имела одну стратегическую цель – уничтожить Украину как независимое европейское государство и захватить ее территории. РФ не смогла и не сможет этого сделать. Поэтому на нынешнем этапе войны российские пропагандисты уже запутались в целях России в Украине и начали высказываться о них по-разному.

В пропагандистских медиа РФ продолжаются дискуссии, что же теперь можно будет назвать победой России в войне. Дискуссии проходят с разрешения Кремля, но цели теперь называются совершенно разные. Об этом рассказал экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука во время чата на Главреде.

"Стратегической целью России было уничтожение Украины как независимого европейского государства – смена правительства и внешней политики, то есть создание карманного пророссийского протектората, как в Беларуси. Этой стратегической цели РФ не достигла, и шансов добиться этого у нее нет", – отмечает Тука.

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По его словам, рядовые россияне не имеют ответа на вопрос, что же является целью России в войне против Украины. Когда ранее Путин озвучивал абсурдные заявления о так называемых "денацификации" и "демилитаризации", население РФ даже произнести эти слова не могло. А сейчас они вообще не понимают, чем это всё может закончиться. Они видят только один путь – уничтожение Украины.

"Причем одна группа из наиболее отбитых экземпляров говорит, что "всех х**лов надо уничтожить" или же надо сменить власть, взять всех в железные клещи, переплавить украинцам мозги, и тогда лет через 5-10 будут "русские украинцы". Вторая группа старается искать палочку-выручалочку – минимальные условия, которые можно было бы выдать российскому населению как победу, например, контроль России над "ЛНР" и "ДНР", а точнее всей территории Луганской и Донецкой областей", – объясняет Тука.

Кто такой Георгий Тука Георгий Борисович Тука (родился 24 ноября 1963 года, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

Он напомнил, что российские захватчики внесли изменения в свою конституцию и объявили, якобы оккупированные части четырех украинских областей "стали территорией России".

"Эти дураки, поверившие в собственную богоизбранность, уже внесли изменения в российскую конституцию, где закрепили положение о том, что в состав Российской Федерации входят не только Донецкая и Луганская, а и Запорожская и Херсонская области", – говорит экс-заместитель министра по вопросам ВОТ и ВПЛ.

По его мнению, теперь в России никто не готов "откатить" такие изменения в конституции назад. Поэтому верхушке власти страны-агрессора РФ больше ничего не остается, кроме как пытаться двигаться вперед на фронте.

"Кстати, на некоторых российских пропагандистских каналах отмечалось, что сейчас почти все боевые действия проходят на территории России, ведь Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области – это Россия, а поэтому Украина является агрессором по отношению к России (дескать, "х**лы воюют с нами на нашей земле"). Такие хитросплетения! Не стоит пытаться искать какую-то логику – она просто отсутствует в действиях россиян", – добавил Тука.

Ситуация на фронте

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Путин даже не планирует отступать и садиться за стол переговоров, чтобы договориться о подлинном мире. Он готовит российских оккупантов к новым наступлениям на Украину, чтобы достичь хотя бы каких-то "успехов" на фронте.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко выразил мнение, что дальнейшее развитие ситуации на поле боя зависит от того, какие резервы удастся сформировать ВСУ, что они сделают, и как будут действовать российские войска. Стороны будут готовиться 2-3 месяца, подготовка сил обороны к контрнаступлению может завершиться уже через 2 месяца. Боевые действия ожидаются на запорожском направлении.

Напомним, ранее Георгий Тука отмечал, что сейчас нет предпосылок для того, чтобы война России против Украины завершилась в 2023 году. Согласно его прогнозу, война может длиться еще 2-3 года. При этом интенсивность боевых действий можно будет сравнить с тем, что было во время Второй мировой войны.

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