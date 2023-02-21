Когда и на каком направлении ВСУ могут пойти в наступление: генерал Романенко сделал прогноз

Армия Украины будет готова к контрнаступлению через 2 месяца – операция может начаться раньше, чем во второй половине года, считает Игорь Романенко.

ВСУ нужно не только остановить противника, но и сберечь свои резервы - Романенко / Коллаж Главред, 36-я ОМБП

Дальнейшее развитие ситуации на поле боя зависит от того, какие резервы удастся сформировать ВСУ, что они предпримут, и как будут действовать российские войска. Стороны будут готовиться 2-3 месяца, подготовка сил обороны к контрнаступлению может завершиться уже через 2 месяца. Боевые действия ожидаются на запорожском направлении. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что ситуация в Запорожской области будет зависеть от того, какие силы удастся собрать ВСУ и оккупантам РФ.

"Все будет зависеть от того, когда и в каком виде нам удастся сформировать резервы и какие действия предпримут украинские и российские войска. Подобная ситуация ожидается в течение ближайших 2-3 месяцев. Противостояние сил, тяжелейшая подготовительная работа и в результате бои", - считает Романенко.

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По его словам, боевые действия, скорее всего, будут проходить на данном направлении. Возможно, российские оккупанты попробуют ударить в районе Харьковщины и Сумщины.

"Боевые действия, скорее всего, будут на Запорожском направлении. Могут быть и другие варианты развития событий, о которых мы с вами уже говорили – бои в районе Харьковской и Сумской областей. Менее вероятный сценарий – угроза на севере из Беларуси", - полагает Романенко.

Согласно прогнозу эксперта, ВСУ уже через 2 месяца могут завершить свою подготовку к контрнаступательной операции. Все будет зависеть от того, в каком состоянии окажутся украинские войска и вражеские силы.

"Думаю, контрнаступление ВСУ будет раньше (чем во второй половине года, - ред.). Подготовка, полагаю, завершится через 2 месяца. Ситуацию предстоит оценивать в целом – нужно понять, в каком состоянии спустя два месяца будут наши войска и силы противника. Идет напряженная работа по созданию резервов, она проводится на фоне ожесточенных боевых действий на востоке. Линия фронта составляет больше 1 000 км. Мы перемалываем силы россиян, они используют свои резервы.

В боях нам важно не только остановить и обескровить противника, но и сберечь свои резервы. Их надо сохранить и наращивать, особенно в ожидании, когда подойдут подготовленные резервы, которые научились управлять поставленной союзниками бронетехникой", - подчеркнул Игорь Романенко.

Контрнаступление ВСУ

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что ВСУ через несколько месяцев могут перейти в контрнаступление. По его словам, военные, которые проходят обучение на Западе, должны подготовиться к кампании. Дальнейший план действий определит Генштаб.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус предположил, что в мае-начале июне силы обороны Украины могут пойти в контрнаступление. Как полагает Петреус, украинские войска покажут другой уровень технологии ведения войны, который отличается от того, как воюет агрессор Россия.

Журналисты Politico со ссылкой на свои источники написали, что администрация Байдена требует от Украины ускорить проведение контрнаступательной операции для закрепления достижений на фронте. Как полагают в Белом доме, ситуация на войне в преддверии наступления войск РФ приближается к переломной.

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Наступление России: