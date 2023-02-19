ВСУ перейдут в быстрое контрнаступление: экс-шеф ЦРУ назвал вероятные сроки

Оккупанты продолжают наступать посредством большой массы плохо обученной живой силы, подчеркнул Дэвид Петреус.

Дэвид Петреус спрогнозировал сроки контрнаступления ВСУ / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Тактика российского наступления на востоке Украины продуцирует огромные человеческие потери, поскольку украинские военные демонстрируют прекрасные навыки ведения боев в городской застройке, заявил американский генерал Дэвид Петреус, который ранее возглавлял ЦРУ.

В интервью NV он подчеркнул, что оккупанты продолжают наступать посредством большой массы плохо обученной живой силы с ничтожным военным опытом и не в очень хорошей физической форме.

"Тактика их использования показывает, что Россия не переживает по поводу жертв среди своих, люди — расходный материал", — говорит бывший глава ЦРУ.

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В то же время он считает, что украинская армия вполне может достигнуть слаженности и комплексности ведения боевых действий и сформировать эффект координированного применения разных родов войск.

"А вот за украинскими вооруженными силами наблюдать гораздо интереснее, и я уверен, что в мае — начале июня, когда украинская армия скорее всего пойдет в контрнаступление, она покажет совсем другой уровень технологии ведения войны, в очень сильном контрасте с тем, что сегодня демонстрирует Россия", — добавил Петреус.

Ранее американский военный аналитик Филлип Карбер заявил о том, что российские оккупанты могут возобновить попытку нового "бронированного" наступления, когда это позволят рельеф местности и погодные условия.

"Русские фактически вывели свои войска со всего северо-востока. Думаю, что они туда всегда могут вернуться, ведь к северу от Сум и Конотопа есть очень скоростной маршрут, прямая дорога в Киев. И опять же, как только они прорвутся через реку возле Конотопа, там до пригорода Киева в сухой сезон открытая местность", — подчеркнул он.

В свою очередь американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Крым до конца лета, если западные партнеры предоставят ВСУ необходимое оружие и дальнобойные ракеты.

"Украина планирует освободить Крым, и я очень надеюсь, что это произойдет до конца лета при условии, что западные страны предоставят Украине все то, что вам нужно и вы просите, и, конечно, ракеты нужной дальности", — считает он.

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