США рекомендуют Украине не медлить с контрнаступлением — Politico

Помощь Украине из США и Европы поступает свободно, напомнили в Белом доме.

Белый дом рекомендует Украине закрепить успехи на поле боя / WhiteHouse.gov

США рекомендуют Украине не медлить с контрнаступлением для закрепления своих достижений на фронте.

"Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар", — пишет издание Politico.

Отмечается, что официальные лица США считают, что оборона Украины вот-вот войдет в критическую фазу, когда Россия начнет наступление.

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"Белый дом также сказал команде Зеленского, по словам нескольких официальных лиц, готовиться к наступлению сейчас, поскольку оружие и помощь из Вашингтона и Европы текут свободно, опасаясь, что поддержка со стороны европейских соседей Украины может быть ограниченной", — передает издание.

Как известно, президент США Джо Байден отправляется в понедельник, 20 февраля, в Польшу для встречи с президентом Анджеем Дудой и лидерами НАТО. Американский лидер подчеркнет необходимость того, чтобы Запад придерживался курса с Украиной.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

Он уверен в необходимости поддержки Западом контрнаступления Украины для того, чтобы украинские защитники были хорошо подготовлены к ведению долгой войны в следующем году.

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