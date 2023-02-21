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"Путин готовится к новым наступлениям": Столтенберг раскрыл планы диктатора

21 февраля 2023, 15:57
Генеральный секретарь НАТО убежден, что Путин не хочет садиться за стол переговоров и договариваться о настоящем мире.
Владимир Путин, Йенс Столтенберг
Путин готовится к новым наступлениям на Украину / Коллаж фото УНИАН, скриншот с видео

Российский диктатор Владимир Путин даже не планирует отступать и садиться за стол переговоров, чтобы договориться о настоящем мире. Он готовит российских оккупантов к новым наступлениям на Украину чтобы достичь хотя бы каких-то "успехов" на фронте. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе, комментируя обращение Владимира Путина к Федеральному собранию.

Столтенберг акцентировал на том, что российский диктатор хочет бросить на украинский фронт еще больше оккупантов и оружия.

"То, что мы видели сегодня, – президент Путин не готовится к миру, он готовится к войне, до новых наступлений. Он готовится для того, чтобы послать в Украину больше войск, больше вооружения", - сказал Столтенберг.

видео дня

Он также отметил, насколько необходимо поддерживать Украину и постоянно передавать вооружение.

"Это будет трагедия для Украины, но также опасность для всех нас, если Путин выиграет в Украине", - добавил генсек НАТО.

Новое наступление РФ на Украину

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине. Украинский гарант отметил, что российские атаки уже происходят на нескольких направлениях. Президент подчеркнул, что украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но, в это же время, Западу необходимо оказать больше военной помощи.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск. Украинские защитники отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что к Авдеевке, Бахмуту, Угледару, Марьинке россияне стягивают дополнительные силы. Несколько недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Это может свидетельствовать о вероятной подготовке новой атаки на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.

Другие новости:

война в Украине НАТО вторжение России Йенс Столтенберг
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