"РФ может отправить на Киев 100 самолетов": эксперт о том, сколько самолетов смогут прорваться

По мнению Романа Свитана, украинские военные смогут сбить 90-95% российских самолетов.

РФ может атаковать Киев большим количеством самолетов / Коллаж фото Минобороны РФ, Скриншот с видео

Российские оккупанты могут попробовать атаковать Киев с воздуха. Они могут отправить для этого около 100 самолетов. Об этом заявил военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он считает, что эти самолеты могут атаковать столицу несколькими волнами. Однако, по его мнению, большинство будет уничтожено и до столицы способны долететь лишь 5 вражеских самолетов.

"Даже если бы вся авиация России была подготовлена к максимальному уровню выполнения боевых задач, даже в составе полков, бригад - в зависимости от разделения, то на Киев не заходили бы все самолеты, просто это невозможно выполнить технически ... Поэтому максимум, сколько бы они могли на Киев отправить - пусть 100 самолетов, за несколько волн ... Ракет если у нас 80-85% (сбивают - Главред), то самолетов мы собьем 90-95%. То есть из сотни самолетов пять могли бы прорваться на Киев реально... Обратно они бы точно не пошли - на обратном пути их бы сбили", - сказал Свитан.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Новое наступление РФ на Украину

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