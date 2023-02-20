Ожидаемое всеми наступление РФ все еще может произойти - Резников

Министр обороны Украины заявил, что Украина готова к наступлению РФ и готовится к контрнаступлению.

Наступление РФ может еще произойти / Коллаж фото УНИАН, Минобороны РФ

Российские оккупанты накапливают свои силы и пытаются проявлять инициативу. Наступление РФ, которое все так ожидают, может все еще произойти. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Forbes.

Он также акцентировал внимание на том, что Украина готова к новым атакам врага и также наращивает силы для мощного контрнаступления.

"Настоящего наступления, с применением танков и артиллерии, мы еще не видели. Но они демонстрируют потенциал на юге, и ожидаемое всеми наступление все еще может произойти ... Сейчас идет процесс накопления ресурсов с обеих сторон. Каждая сторона готова проявить инициативу, и мы ждем. Мы готовы к наступлению русских и готовим контрнаступление", - сказал Резников.

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Ключевой целью Украины Резников называет освобождение всех захваченных территорий и привлечение к ответственности всех виновных в убийствах украинцев.

"Мы верим, что вместе со всем цивилизованным миром мы сможем это сделать. В прошлом году мы доказали, что Украина способна не только остановить российскую армию, но и победить ее", - добавил министр.

Новое наступление РФ на Украину

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты начали свое новое наступление в Украине. Украинский гарант отметил, что российские атаки уже происходят на нескольких направлениях.

Президент подчеркнул, что украинские военные смогут сопротивляться наступлению России до тех пор, пока не появится возможность контрнаступать. Но, в это же время, Западу необходимо оказать больше военной помощи.

Как отметил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, российские оккупанты могут снова пойти в наступление на Харьков и Купянск. Украинские защитники отслеживают все действия противника и в случае атаки оккупантов готовы к ответу.

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что к Авдеевке, Бахмуту, Угледару, Марьинке россияне стягивают дополнительные силы. Несколько недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Это может свидетельствовать о вероятной подготовке новой атаки на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.

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