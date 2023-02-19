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"Стянули уже 190 батальонов": 24 февраля Россия готова "лезть" в большое наступление

19 февраля 2023, 15:54
Руководитель Авдеевской ВГА отметил, что сейчас россияне не бросают большие силы на штурмы, а пытаются продвинуться малыми группами.
Война в Украине
Война в Украине / Генштаб ВСУ, Михаил Федоров

На Донецкое направление российские оккупанты стягивают войска. Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что может свидетельствовать о вероятной подготовке нового наступления на годовщину полномасштабного вторжения, 24 февраля.

По данным разведки, к Авдеевке, Бахмуту, Угледару, Марьинке россияне стягивают дополнительные силы. Несколько недель назад было сконцентрировано около 160 батальонов – сейчас уже 190. Барабаш говорит, что даже с неполной комплектацией – "это очень много людей".

"Есть информация, что они пытаются небольшими машинами (не грузовиками) завозить боекомплект на окраине Макеевки и Донецка. Это говорит о плане на масштабную наступательную операцию. Имея в резерве множество людей, будут пытаться лезть. 24 февраля, вероятно, будут наступать", – предположил Барабаш в эфире Эспрессо.

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Обстрел 24 февраля

Говоря о 24 февраля, глава ВГА выразил мнение, что в этот день россияне будут обстреливать областные центры Украины, а в атаку пойдут на всех или на большинстве направлений на линии фронта.

"Мое личное мнение – будут ракетные удары по областным центрам 24 февраля. А на линии фронта они пойдут в атаку по всем или по большинству направлений. Для этого подтянули резерв", – добавил Барабаш.

Руководитель Авдеевской ВГА отметил, что сейчас россияне не бросают большие силы на штурмы, а пытаются продвинуться малыми группами.

Опасность ракетного обстрела 24 февраля

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предупредил, что в годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля страна-агрессор РФ может нанести ракетный удар. Украинцам советуют слушать Воздушные силы. По словам Ермака, Украина готова к различным сценариям.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что оккупанты планируют запустить три волны ракет по Украине в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Сейчас они накапливают необходимое количество ракет для этого. При этом захватчики в последнее время используют воздушные шары с отражателями, чтобы создать нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее также предупреждал, что российские оккупационные войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Он добавил, что Украина готова к возможной атаке. Данилов призвал украинцев не паниковать и "спокойно относиться" к планам захватчиков.

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