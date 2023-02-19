Угроза ракетных ударов РФ: оккупанты готовят массированные атаки – Игнат

К годовщине начала полномасштабной агрессии оккупанты готовят новые атаки, не исключил спикер Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат не исключил новых ударов оккупантов РФ / Скриншот, командование ВС ВСУ

В годовщину масштабного вторжения в Украину российские оккупанты могут нанести ракетный удар по Украине или усилить атаки на фронте, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он не исключил, что причиной этого может быть желание оккупантов показать "сакральность" даты 24 февраля. Такое мнение спикер Воздушных сил ВСУ высказал в эфире "24 канала".

По его словам, к годовщине начала полномасштабной агрессии оккупанты готовят новые атаки и нагнетают ситуацию.

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Вместе с тем представитель ВСУ обратил внимание на то, что на востоке Украины идут ожесточенные бои каждый день, а ракетные обстрелы РФ не прекращаются.

"Говорить о какой-то драматической ситуации не приходится. Да, будет обострение, будут ракетные удары, никто уже не сомневается, что что-то такое будет. Но мы к этому готовы... Есть у нас средства для отражения тех ударов. К сожалению, не так много средств ПВО есть, как о них говорят", — пояснил он.

Вместе с тем Игнат добавил, что Украина ожидает поставок союзниками систем ПВО IRIS-T и SAMP-T, при этом украинские военные опережают графики учений на новой технике.

Ранее Игнат заявил о том, что захватчики РФ изменили свою тактику. Если ранее они устраивали массированную ракетную атаку раз в две недели, но сейчас применяют ракеты чаще.

Он напомнил, что русские бьют ракетами даже ночью, не дожидаясь пока подготовят значительный запас снарядов.

Напомним, утром в субботу стало известно о взрывах, прозвучавших в Хмельницком после объявления воздушной тревоги.

Позже Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что российские оккупанты выпустили по территории Украины утром в субботу четыре крылатые ракеты "Калибр", две из них были сбиты силами украинской противовоздушной обороны.

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