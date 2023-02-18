РФ атакует Украину ракетами "Калибр": под угрозой ряд областей, были взрывы

Оккупанты бьют по Украине ракетами "Калибр". Сейчас зафиксировано их движение в западные области нашей страны.

РФ атакует Украину ракетами/ Минобороны РФ pixabay.com

Российские захватчики утром в субботу, 18 февраля, запустили ракеты по Украине. Воздушная тревога объявлена почти во всех областях.

Мониторинговые группы сообщают о запуске ракет из акватории Черного моря. Это подтвердил также председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Как отмечает Ким две ракеты покинули воздушное пространство области и полетели на запад Украины. Также он отметил, что были подтверждены повторные пуски ракет с Черного моря.

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Тем временем в Хмельницком прогремели взрывы, сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

"Прогремел взрыв в Хмельницком! Оставайтесь в укрытиях!",- написал он.

После этого Гамалий сообщил о повторном взрыве в областном центре.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил в Telegram о первых сбитиях ракет на юге.

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