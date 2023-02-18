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"Будут палить всем, что будет под рукой": 23-24 февраля возможны серьезные ракетные обстрелы – ВСУ

18 февраля 2023, 07:33
Оккупанты хотят досадить Украине всеми типами вооружения в "сакральные даты", ведь 23 февраля в РФ день защитника отечества, а 24 февраля – годовщина вторжения.
'Будут палить всем, что будет под рукой': 23-24 февраля возможны серьезные ракетные обстрелы – ВСУ
23-24 февраля РФ может осуществить серьезные ракетные обстрелы, предупреждают в Воздушных силах ВСУ/ скрин с видео, Командование ВС ВСУ

Российские оккупанты могут готовить провокации и ракетные обстрелы на 23-24 февраля, защитники Украины готовятся к этому.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире радио "Донбасс.Реалии". Он отмечает, что захватчики продолжают привязываться к "сакральным датам" и стараются изо всех сил угодить российскому диктатору Владимиру Путину.

"Они постоянно спешат что-то доказать своему фюреру (Путину – ред.), или он сам хочет доказать что-то своему народу. К определенным датам мы уже привыкли, что идет это (обстрелы – ред.)... Тут уже видите – сроки начинают давить. Они хотят где-то до 23-го февраля – это у них день защитника отечества, а следующий день – это годовщина вторжения в Украину, которую они хотят захватить. Вот, возможно, и сокращают сроки обстрелов, чтобы больше всего досадить Украине всеми типами вооружения...", – отмечает Игнат.

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Оккупанты могут вести огонь из разных типов вооружения, чтобы попытаться максимально запугать Украину, считают в воздушных силах.

"Всё, что будет под рукой у врага, будет применено, потому что уже всё перепробовал. У него только один аргумент – запугивать Украину и мир каким-то "оружием апокалипсиса", – говорит представитель Воздушных сил.

На вопрос, когда могут произойти такие массовые обстрелы, Игнат ответил, что можно прогнозировать их на 23-24 февраля.

Опасность ракетного обстрела 24 февраля

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предупредил, что в годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля страна-агрессор РФ может нанести ракетный удар. Украинцам советуют слушать Воздушные силы. По словам Ермака, Украина готова к различным сценариям.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что оккупанты планируют запустить три волны ракет по Украине в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. Сейчас они накапливают необходимое количество ракет для этого. При этом захватчики в последнее время используют воздушные шары с отражателями, чтобы создать нагрузку на украинскую противовоздушную оборону.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее также предупреждал, что российские оккупационные войска готовят массированную ракетную атаку к годовщине полномасштабного вторжения 24 февраля. Он добавил, что Украина готова к возможной атаке. Данилов призвал украинцев не паниковать и "спокойно относиться" к планам захватчиков.

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