"Судороги схватили": Путин устроил "пляски" ногами на встрече с Лукашенко

Российский диктатор выслушивая речь своего друга Александра Лукашенко по поводу товарооборота между Беларусью и РФ, регулярно дергал ногами.

Путин, Лукашенко / Пул первого скриншот

Президент страны-агрессора Владимир Путин на встрече 18 февраля с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко не мог контролировать свои ноги.

На это обратил внимание в Twitter российский общественный деятель Леонид Невзлин.

Так, Путин выслушивая речь Лукашенко по поводу товарооборота между Беларусью и РФ, регулярно дергая ногами.

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"Путин психует явно. На встрече с Лукашенко совсем не может свои ноги контролировать", - прокомментировал телодвижения президента РФ Невзлин.

Стоит отметить, что собеседник главы Кремля свои нижние конечности контролировал.

Вот только в комментариях отмечают, что у Путина "нервный срыв или судороги начали хватать".

Новые заявления Лукашенко об Украине

Директор Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозой напрямую воевать с Украиной в том случае, если, мол, хотя бы "один солдат придет на территорию Беларуси". Пригрозил "жесточайшим" ответом.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. И война приобретет совсем другой характер", - сказал Лукашенко.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что Путин снова заставляет Лукашенко вступить в прямую войну Москвы против Киева. Лукашенко пытается отказаться.

Ранее Лукашенко сделал заявление о том, что страны ОДКБ (блок считается подконтрольным Москве, однако не поддержал войну против Украины, - ред.), мол, "должны определиться" со своей позицией по поводу нападения РФ на Украину. Дескать, "этого от них потребует время".

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