"Даже Путин подлетит": Лукашенко вдруг позвал Байдена на сходку завхозов Беларуси и России

Директор агрессора России Владимир Путин мигом примчится на воображаемые переговоры по линии Байден-Лукашенко-Путин, считает Александр Лукашенко.

Лукашенко позвал Байдена на "переговоры" с ним и Путиным "по Украине" / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

Прораб Кремля в республике Беларусь Александр Лукашенко позвал президента США Джо Байдена на якобы "переговоры по Украине для завершения войны". По его словам, в таком случае даже директор страны-оккупанта России подлетит на встречу в Минск.

Как сообщает пропагандистское информагентство Белта, Лукашенко сказал, что он приглашает Байдена на якобы переговоры с ним и Путиным "по завершению войны".

О том, что такого переговорного формата, в котором нет Украины, вообще не существует, он ничего не сказал. Более того, Лукашенко никто не считает субъектом дискуссии – глава РБ незаконный президент.

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"А зачем Байден едет в Польшу? Зачем именно в Польшу? Но мы не паримся по этому поводу. Если у него есть желание (вы ему передайте там по своим каналам), мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить. Если он хочет мира в Украине.

И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну (из Польши сюда рядом, я самолет пришлю, если что, "Боинг"), примем его.

И вот здесь, в вашем присутствии мы втроем (я вам гарантирую, что Владимир Путин сюда приедет) сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. Приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт. И, главное, он отсюда улетит удовлетворенным", - сказал Лукашенко.

Реакция Байдена неизвестна. Впрочем, вряд ли глава Белого дома и вовсе узнает о таком заявлении Лукашенко.

Новые заявления Лукашенко об Украине

Директор Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозой напрямую воевать с Украиной в том случае, если, мол, хотя бы "один солдат придет на территорию Беларуси". Пригрозил "жесточайшим" ответом.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. И война приобретет совсем другой характер", - сказал Лукашенко.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что Путин снова заставляет Лукашенко вступить в прямую войну Москвы против Киева. Лукашенко пытается отказаться.

"Страна Беларусь уже давно оккупирована Российской Федерацией. Это доказанный факт. Лукашенко, как может, упирается, чтобы его не заставили принимать активное, прямое участие Беларуси в войне против нашего народа. Я думаю, что в пятницу будет еще одна встреча, когда его (Лукашенко - Главред) будут заставлять поменять свою точку зрения", - объяснил ситуацию Данилов.

Ранее Лукашенко сделал заявление о том, что страны ОДКБ (блок считается подконтрольным Москве, однако не поддержал войну против Украины, - ред.), мол, "должны определиться" со своей позицией по поводу нападения РФ на Украину. Дескать, "этого от них потребует время".

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Наступление России на Украину: