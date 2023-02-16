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Лукашенко назвал условия нападения Беларуси на Украину: Данилов жестко ответил

16 февраля 2023, 12:15
Отвечая на вопрос, возможна ли агрессия в сторону Украины от Беларуси, Лукашенко еще раз повторил затертые пропагандистские штампы о миролюбии Минска.
Данилов, Лукашенко
Алексей Данилов и Александр Лукашенко / коллаж фото УНИАН

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил – местные войска присоединятся к российским оккупантам в войне против Украины только в случае непосредственной атаки на Беларусь. Его слова приводит государственное агентство Беларуси "Белта".

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они совершат агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. И война приобретет совсем другой характер", − сказал диктатор.

Возвращаясь к вопросу, возможна ли агрессия со стороны Беларуси, Лукашенко еще раз повторил затертые пропагандистские штампы о миролюбии Минска.

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"Мы мирные люди. Мы знаем, что такое война. Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не осуществите агрессию на территорию Беларуси. Вот мой ответ. Он дан давно", − сказал он.

Дале Лукашенко снова озвучил тезис о том, что страна-агрессор, Россия, является союзником Беларуси. И у обоих стран есть совместная военная группировка. Но даже при этом Кремль якобі никогда не просила, чтобы Минск послал войска на Украину.

Немногим позднее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона спрогнозировал что на очередной встрече в пятницу диктатор страны-агрессора Владимир Путин попытается снова склонить Лукашенко к войне против Украины.

"Страна Беларусь уже давно оккупирована Российской Федерацией. Это доказанный факт. Лукашенко, как может, упирается, чтобы его не заставили принимать активное, прямое участие Беларуси в войне против нашего народа. Я думаю, что в пятницу будет еще одна встреча, когда его (Лукашенко - Главред) будут заставлять поменять свою точку зрения", − сказал чиновник.

При этом Данилов убежден, как только Лукашенко поддастся Кремлю и изменит свою позицию, то "это будет конец (страны) в том виде, в котором она на сегодняшний день есть".

Лукашенко и его страх войны с Украиной

Недавно российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин заявлял, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

"То есть Беларусь будет обстреливаться. Это уже очевидно. Туда прилетят и "Хаймарисы", и другое оружие. А риски там совсем другие. Как бы ему (Лукашенко, - ред.) самому не погибнуть. Он также боится, и его страх вполне обоснован", - считает Фейгин.

Кроме того, Фейгин заявлял, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

"Сопротивление Лукашенко вызывает раздражение, которое может повлечь его ликвидацию. Однако Лукашенко тоже не глуп. Он думает о своей безопасности и знает, откуда есть угроза. Ее много и диктатор пытается защищаться", - сказал правозащитник.

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