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Армия Беларуси не захочет идти на убой в Украину: Эйдман рассказал, как облажались Путин и Лукашенко

10 февраля 2023, 16:19
Нагнетание обстановки на границе Украины и Белоруси может сыграть злую шутку с Путиным.
Лукашенко Путин
Лукашенко Путин / Скриншот RT

Совместные учения России и Беларуси проводятся для того, чтобы украинских солдат оттянуть на белорусскую границу от зоны боевых действий,

В интервью Главреду российский социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман отметил, что Путин этим создает постоянный источник напряженности и угрозы.

По его словам, нагнетание обстановки на границе Украины и Белоруси может сыграть злую шутку с Путиным.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

"Если все-таки, как я уже сказал, Путин вдруг сможет найти аргументы, от которых Лукашенко не сможет отказаться, и заставит Лукашенко ввязаться в эту войну, это ничего хорошего для Путина и Кремля не принесет. Это приведет ко второму фронту, и тогда российским войскам придется подавлять мятеж в белорусской армии, которая не захочет идти на убой в Украину", - пояснил Эйдман.

Возможная атака со стороны Беларуси

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь с 16 января по 1 февраля будут проводить на территории РБ совместные летно-тактические учения. Как рассказал боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко в интервью Главреду.

Если в этот период времени из белорусского воздушного пространства по Украине будут запускать ракеты, это будет означать, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сдался под давлением российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, по словам командующего группировкой сил средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка, силы обороны Украины проводят подготовку к возможному повторному военному вторжению оккупантов России с территории Беларуси. Киевская область подготовилась мощно. Вокруг самого Киева построены рубежи протяженностью около 1 000 км - если враг пойдет в атаку, его остановят еще на границе.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Александр Лукашенко Владимир Путин
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