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Военный эксперт спрогнозировал, чего ожидать от авиационных учений России и Беларуси

16 января 2023, 01:35
Украина понимает, к чему могут привести летные учения России и Беларуси, и потому готовится к возможному отражению атак, говорит эксперт Олег Катков.
Россия, Катков
Военный эксперт спрогнозировал, чего ожидать от авиационных учений России и Беларуси / https://ua.depositphotos.com и скриншот из видео

Украина понимает, к чему могут привести совместные авиационные учения России и Беларуси. И потому генералы ВСУ готовятся к возможному отражению атак с той стороны. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал военный эксперт и главный редактор специализированного издания Defense Express Олег Катков.

По его словам, наличие мощной авиационной группировки в Беларуси в Генштабе считали триггером до российского наступления.

"По состоянию на февраль прошлого года в Беларуси русские развернули до сотни вертолетов, несколько десятков единиц фронтовой авиации: истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков. Именно такая мощная авиационная группировка считалась в Генштабе триггером "Есть ли угроза наступления с территории Беларуси или нет", – сказал специалист.

А вот в декабре 2022 года, напоминает Катков, такой авиационной группировки русские не разворачивали. Почему, по всей видимости, украинские генералы низко расценивают вариант с наступлением оккупантов со стороны Беларуси.

Возможная атака со стороны Беларуси

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь с 16 января по 1 февраля будут проводить на территории РБ совместные летно-тактические учения. Как рассказал боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко в интервью Главреду. Если в этот период времени из белорусского воздушного пространства по Украине будут запускать ракеты, это будет означать, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сдался под давлением российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, по словам командующего группировкой сил средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка, силы обороны Украины проводят подготовку к возможному повторному военному вторжению оккупантов России с территории Беларуси. Киевская область подготовилась мощно. Вокруг самого Киева построены рубежи протяженностью около 1 000 км - если враг пойдет в атаку, его остановят еще на границе.

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