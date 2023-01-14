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"Не хотим давать козырь Лукашенко": эксперт рассказал, почему Украина не бьет в ответ по Беларуси

14 января 2023, 18:06
Юридически удары Украины по Беларуси являются абсолютно законными, потому что с ее территории осуществляется нападение, уточнил эксперт.
Александр Кочетков, Украина, Беларусь
У Украины может существовать дипломатическое табу на ответные удары по Беларуси - Александр Кочетков / УНИАН, facebook.com

Авиабаза РФ в Беларуси, которую оборудуют на аэродроме в Зябровке, предназначена для штурмовой авиации - фронтовых истребителей и бомбардировщиков. Она необходима россиянам на случай поддержки авиации России и Беларуси в случае повторного вторжения РФ с севера Украины.

Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Ее создают для совокупной поддержки белорусской и российской авиации. Однако эта база находится в непосредственной досягаемости наших средств противодействия. И если там разместили бы стратегические бомбардировщики, мы бы их полностью уничтожили", - говорит Кочетков.

В то же время, эксперт сообщает о том, что на ответные удары по территории Беларуси в случае обстрелов у украинских военных может существовать табу.

"Табу есть, потому что мы не хотим давать Лукашенко повода рассказывать населению Беларуси о вражеском нападении на их территорию. Но как только белорусы переходят хотя бы на сантиметр украинскую границу, мы начнем бить по всем целям на территории Беларуси. Это не столько военная, сколько дипломатическая ситуация, ведь юридически удары по Беларуси являются абсолютно законными, потому что с ее территории осуществляется нападение. Но с дипломатической точки зрения мы не хотим давать козырь Лукашенко", - говорит Кочетков.

Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь с 16 января по 1 февраля будут проводить на территории РБ совместные летно-тактические учения. Как рассказал боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко в интервью Главреду. Если в этот период времени из белорусского воздушного пространства по Украине будут запускать ракеты, это будет означать, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сдался под давлением российского диктатора Владимира Путина.

Кроме того, по словам командующего группировкой сил средств обороны Киева, генерала-лейтенанта Александра Павлюка, силы обороны Украины проводят подготовку к возможному повторному военному вторжению оккупантов России с территории Беларуси. Киевская область подготовилась мощно. Вокруг самого Киева построены рубежи протяженностью около 1 000 км. Если враг пойдет в атаку, его остановят еще на границе.

Вторжение в Украину с Беларуси - новости:

Беларусь Александр Кочетков вторжение Беларуси в Украину
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