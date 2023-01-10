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Россия готовит Беларусь к наступлению с севера в марте-апреле - Андрей Коваленко

Анастасия Кучкина

журналист

10 января 2023, 12:00
Россияне точно рассматривают сценарий вторжения в Украину со стороны Беларуси. Поэтому сейчас они стремятся подготовить белорусских военных к будущим событиям.
Андрей Коваленко, армия Беларуси
Ракетные удары со стороны Беларуси будут свидетельствовать о том, что Путин окончательно дожал Лукашенко - Андрей Коваленко / Главред

Министерство обороны Беларуси заявило о совместных летно-тактических учениях с авиаподразделениями России, которые будут проводиться на белорусской территории с 16 января до 1 февраля. В частности, в Беларусь уже прибыл ряд самолетов и вертолетов из состава Военно-космических сил Вооруженных сил РФ.

В интервью Главреду боец терробороны, военный аналитик Андрей Коваленко рассказал о том, насколько реальна угроза наступления из Беларуси в ближайшие месяцы и сможет ли Украина отвечать на ракетные удары с севера.

Могут ли учения России и Беларуси свидетельствовать о реальной подготовке к наступлению с севера в ближайшее время?

В ближайшее время точно нет. Как минимум в январе у них нет никаких признаков подготовки ударных группировок. В целом подготовка авиационной группировки - это действительно один из этапов подготовки белорусских вооруженных сил. Потому что под ширмой "сил Союзного государства" Россия видит белорусских военных, выполняющих приказы российских генералов. Соответственно, Лукашенко, который до сих пор пытается "петлять" от прямого участия армии Беларуси в войне в Украине, понимает, что Россия рано или поздно его дожмет (или его не будет). Но российская и белорусская армии должны быть готовы, поэтому белорусская авиация должна действовать в унисон с российской, а белорусские военные, которые тренируются на российских полигонах с российскими инструкторами, должны воевать так же, как российские солдаты.

Главная цель этих учений - подготовить военных к предстоящим событиям. Россияне точно рассматривают сценарий вторжения со стороны Беларуси - это очевидно.

В прошлом году так же все начиналось с учений. Каков ваш прогноз относительно того, сколько россиянам и белорусам нужно времени на обучение и подготовку в целом к новому наступлению?

Сравнивать текущую ситуацию с прошлым годом, как по мне, не совсем корректно. Поскольку совместные учения России и Беларуси вроде прошлогодних начинались еще при президентстве Петра Порошенко – эти учения проводили регулярно, и они были многочисленными. То есть сначала это была манипулятивная подготовка, а впоследствии стала подготовкой к полномасштабному вторжению. То, что происходит сейчас с белорусской армией, не указывает на ее готовность к наступательным действиям в ближайшие месяцы. Даже в составе Объединенных сил с РФ. Многое будет зависеть от мобилизации. А это, скорее всего, по логике войны произойдет, потому что первая волна не принесла РФ ощутимого результата, поэтому ей нужно добирать людей. Если это произойдет, то курс молодого бойца длится минимум месяц, плюс еще потребуется время на то, чтобы накормить и одеть новобранцев, а также подготовить для них технику и логистику.

Сейчас для вторжения с севера, не только из Беларуси, но и из Курской и Брянской областей России, не готова ни техника, ни личный состав. К тому же, нужно понимать, что украинские силы обороны подготовлены к таким действиям врага, а потому ему нужно больше подготовленных кадров. По меньшей мере, 50 тысяч для того, чтобы иметь хоть какие-то перспективы.

Кроме того, России не хватает авиации. Потому что если в феврале 2022 года российская авиация могла залетать на украинскую территорию частично без потерь, поскольку тогда не были развернуты системы ПВО. Однако сейчас у нас есть оружие, способное сбивать и вертолеты Ка-52, и самолеты.

Учитывая это, россияне и тренируют белорусскую авиацию, потому что она им нужна для того, чтобы в случае наступательной операции русские не потеряли всю свою.

А насколько россиянам поможет белорусская авиация?

У Беларуси есть СУшки, МиГи, поэтому количественно их авиация насчитывает около 20 более-менее современных самолетов, которые использует и Россия. Плюс, РФ перебрасывает в Беларусь дополнительную авиацию. И задача РФ состоит в том, чтобы вся эта авиация находилась в одинаковых боевых кондициях. По этим учениям будет все видно, ведь к этому времени белорусская армия откровенно саботировала процесс подготовки. Белорусы не хотят воевать, это видно, и россияне тоже это видят. Но коридор возможностей для избежания участия в войне у белорусов значительно сузился.

От белорусских мониторинговых каналов была информация о том, что Россия свозит в Беларусь накануне учений не только авиационную технику, но и личный состав. О чем это свидетельствует?

По состоянию на сейчас в Беларуси находится более 12 тысяч личного состава россиян. Они размещены в разных городах, от Витебска до Бреста. Это свидетельствует об их подготовке на полигонах вместе с белорусскими войсками, а также о формировании объединенных сил, которые должны стать боевой частью войск в будущем.

Насколько, по вашему мнению, велик риск запуска ракет по территории Украины в течение этих двух недель, пока будут продолжаться учения авиации России и Беларуси?

Здесь важно понимать, будут ли пуски российской авиации с белорусского воздушного пространства. Если этого не произойдет, можно будет говорить, что позиции Лукашенко до сих пор сильны, и россиянам не все удается в давлении на него. Если же произойдет хотя бы один пуск (а он явно может быть не один), это будет свидетельствовать о том, что на 90% все уже решено. То есть это будет подтверждением того, что именно россияне контролируют ситуацию в Беларуси, а потому вопрос лишь во времени подготовки белорусских сил к тем кондициям, которые необходимы россиянам для дальнейших действий.

Если пуски состоятся, Украина сможет на них отвечать?

Этого, конечно, хотелось бы. Но мы должны помнить август 2022 года, когда пуски с территории Беларуси осуществлялись, в частности, по Киевщине. Тогда работали С-300, плюс были пуски с "Зябровки". Правда, в "Зябровке" потом что-то взорвалось, после чего все прекратилось. То есть будет прямой ответ или скрытый, может ответить только командование ВСУ. Но понятно, что в случае прямого ответа мы поможем россиянам не оставить шансов белорусам отстраниться от прямого участия в войне.

Чтобы подытожить, насколько растянется процесс подготовки наступления из Беларуси, ведь у россиян и белорусов запланированы несколько учений в течение года?

Россияне хотят к весне максимально вышколить белорусскую армию до состояния, когда она сможет участвовать в наступательной операции. По крайней мере, чтобы она умела и была готова осуществлять наступление, потому что наступать на подготовленные позиции, то есть укрепленные и заминированные, очень трудно даже для профессиональной армии. Мы видим, что происходит на Востоке Украины, и какие потери понесет "Вагнер", хотя в них довольно много опытных штурмовиков, которые участвовали во многих войнах.

Россияне хотят, чтобы в марте-апреле белорусские военные могли работать. Ведь тактика и управление войсками – это длительный процесс. И видно, что россияне сейчас вырабатывают у белорусских военных понимание того, как происходит управление боем, войсками в России. Чтобы и батальоны, и командиры подразделений понимали, чего от них требуют российские генералы. Будет ли вторжение? Об этом говорить рано, потому что сначала должны сработать еще несколько факторов. И только готовности войск к наступлению здесь будет мало.

То есть Россия этим постарается опередить наши возможности для наступления?

РФ понимает наши сильные стороны. Я не буду их озвучивать, как и направления для успешного наступления ВСУ, но россияне это видят. По крайней мере они пытались к этому подготовиться и создавали на определенных направлениях фортификационные сооружения. Поэтому россияне постараются растянуть фронт за счет большей численности и, как они думают этим нас разорвать. Но они, к счастью, не понимают, что украинские группировки автономны друг от друга. И все эти тезисы о том, что россияне пытаются сдержать войска, чтобы мы не смогли их куда-то перебросить, не совсем корректные, потому что силы обороны от начала готовились так, чтобы не зависеть от того, что происходит на Востоке и иметь возможность воевать на два фронта.

война в Украине военные учения Андрей Коваленко
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