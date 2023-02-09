"Они все нам отдали": Подоляк рассказал, какие страны пошли ва-банк ради победы Украины в войне

Подоляк подчеркнул, что эти страны являются ключевыми с точки зрения информационного и дипломатического давления.

Подоляк рассказал, какие страны пошли ва-банк ради победы Украины в войне / Офис президента Украины, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

У Украины есть верные союзники, которые готовы отдать все, чтобы наша страна как можно быстрее закончила эту кровопролитную войну, которую начала Россия. Такими верными друзьями Украины являются страны Балтии.

Как отметил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу, украинцы должны быть благодарны Эстонии, Латвии и Литве за их вклад в нашу будущую победу.

"После войны, после победного финала мы должны очень их обнять, потому что эти страны являются ключевыми с точки зрения информационного и дипломатического давления. Они постоянно на "передовой" с точки зрения того, что надо все отдать", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что Эстония, Латвия и Литва показывают на собственном примере, как нужно помогать украинской армии. Они уже отдали все свои запасы ради победы Украины.

"Такие страны идут ва-банк, потому что понимают, что сегодня решается судьба Европы и тех ценностей, ради которых они тоже страдали, когда распадался Советский Союз. У них тогда были и протестные акции, и СССР убивал много людей там. Мы должны быть им очень благодарны и постоянно поддерживать связь с этими странами", - подчеркнул советник главы ОПУ.

Военная помощь Украине от стран Балтии

В январе правительство Эстонии приняло решение о предоставлении военной помощи Украине на сумму 113 миллионов евро. Это самый большой пакет помощи, оказанный Эстонией до сих пор. В пакет военной помощи вошли гаубицы, гранатометы и боеприпасы – то, о чем попросила Украина. Таким образом, военная помощь Эстонии Украине увеличится до 370 миллионов евро, или чуть более одного процента от валового внутреннего продукта Эстонии.

Также в январе президент Литвы Гитанас Науседа посетил Львов и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он заявил, что Украина получит зенитные установки Bofors L70, боеприпасы к ним и системы противовоздушной обороны в рамках оказания военной помощи.

К слову, ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина должна иметь возможность бить по аэродромам и ракетным складам на территории России, с которых оккупанты наносят сокрушительные удары по украинской критической инфраструктуре. Он подчеркнул, что страны-союзницы НАТО не должны бояться эскалации.

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