Новый лидер Чехии призвал дать все оружие Украине, однако есть одно ограничение

Павел призвал союзников проявить больше мужества в поставках оружия для Украины.

Петр Павел призвал предоставить Украине все необходимое оружие / facebook.com/PetrPavelPrezidentem

Избранный президент Чехии Петр Павел призвал западные страны предоставить Украине все виды оружия, кроме ядерного, для борьбы с российской агрессией.

"Когда речь идет об обычном вооружении, я действительно не вижу оснований для каких-либо ограничений. Украина не может бороться с таким сильным противником без бронированных технологий, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и ракет большой дальности, возможно, и без сверхзвуковых самолетов", - сказал Павел в интервью AFP.

Президент Чехии подчеркнул, что сейчас некоторые страны придерживаются сдержанной позиции относительно поставок Украине современного вооружения. Но союзникам необходимо занять единую позицию, поскольку это даст больше шансов на успех.

"Мы должны предоставить Украине все необходимые средства, чтобы помочь ей собственными силами вытеснить российскую армию со своей территории. Важно демонстрировать постоянную поддержку Украины, подчеркивать все хорошее и желание продолжать нашу инициативу. Я думаю, что это то, что Украина должна услышать", - сказал Павел.

Военная помощь Украине

Недавно в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине. Как отметила представитель Белого дома Оливия Далтон, США поддерживают регулярные контакты с Украиной по ее военных нужд и предоставляют ВСУ многомиллиардную военную помощь.

Вместе с тем, президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Так, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он отправку самолетов, которые, по словам представителей Украины, сейчас являются приоритетными, Байден ответил коротко: "Нет".

Позже Белый дом поддержал решение президента США Джо Байдена не отправлять в Украину самолеты F-16. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США уже и так посылают или анонсировали военную помощь для отправки Украине, включая танки Abrams.

"Что я могу вам сказать, так это то, что оказывается большая помощь, которая будет отправлена в ближайшие недели и месяцы. Эти средства для украинцев будут критически важными для боевых действий зимой, а также весной", - сказал Кирби.

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