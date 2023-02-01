Избранный президент Чехии поддержал членство Украины в НАТО сразу после войны

Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран, заявил Петр Павел и добавил, что ВСУ будут самой опытной армией в Европе.

Петр Павел поддержал членство Украины в НАТО / facebook.com/PetrPavelPrezidentem

Избранный президент Чехии Петр Павел считает, что Украине следует позволить вступить в НАТО, как только закончится война. По его мнению, Украина "морально и практически готова" присоединиться к Альянсу, передает BBC.

"Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран", – сказал Павел в своем первом после избрания интервью международным СМИ.

На уточняющий вопрос BBC, касается ли это членства в НАТО, Павел ответил утвердительно.

"Я считаю, они действительно этого заслуживают", – отметил Павел.

Избранный президент Чехии также подчеркнул, что окончание войны – полностью в руках России.

"Нужно лишь одно решение президента Путина вывести свои силы из Украины, и война закончится", – сказал он.

Отметим, ранее Павел подтвердил, что собирается совершить визит в Украину вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой весной 2023 года.

Петр Павел - что о нем известно Петр Павел — чешский государственный, военный и общественный деятель, генерал армии в отставке. Избранный Президент Чехии с 28 января 2023 года. Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, сменив на посту Милоша Земана, находившегося на нем два срока – десять лет. В прошлом Петр Павел — председатель Военного комитета НАТО (2015—2018), первый представитель восточноевропейского государства на этой должности, начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики

Членство Украины в НАТО

В ноябре Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться уже после победы в войне с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО из-за позиции России. По словам Мкрона, Украина подверглась российской агрессии и нуждается в гарантиях безопасности. Однако такие гарантии должны быть предоставлены и самой Москве. Все закончится переговорами и нельзя допустить, чтобы их вели Китай и Турция.

Отметим, недавний соцопрос показал, что украинцы поддерживают возобновление ядерного статуса Украины и считают, что наиболее оптимальной гарантией безопасности для страны станет вступление в НАТО.

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