glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Избранный президент Чехии поддержал членство Украины в НАТО сразу после войны

1 февраля 2023, 10:04
Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран, заявил Петр Павел и добавил, что ВСУ будут самой опытной армией в Европе.
Избранный президент Чехии поддержал членство Украины в НАТО сразу после войны
Петр Павел поддержал членство Украины в НАТО / facebook.com/PetrPavelPrezidentem

Избранный президент Чехии Петр Павел считает, что Украине следует позволить вступить в НАТО, как только закончится война. По его мнению, Украина "морально и практически готова" присоединиться к Альянсу, передает BBC.

"Украинская армия будет, пожалуй, самой опытной армией в Европе. Украина заслуживает быть частью сообщества демократических стран", – сказал Павел в своем первом после избрания интервью международным СМИ.

На уточняющий вопрос BBC, касается ли это членства в НАТО, Павел ответил утвердительно.

"Я считаю, они действительно этого заслуживают", – отметил Павел.

Избранный президент Чехии также подчеркнул, что окончание войны – полностью в руках России.

"Нужно лишь одно решение президента Путина вывести свои силы из Украины, и война закончится", – сказал он.

Отметим, ранее Павел подтвердил, что собирается совершить визит в Украину вместе со словацкой коллегой Зузаной Чапутовой весной 2023 года.

Петр Павел - что о нем известно

Петр Павел — чешский государственный, военный и общественный деятель, генерал армии в отставке. Избранный Президент Чехии с 28 января 2023 года.

Павел примет присягу и станет президентом Чехии 9 марта 2023 года, сменив на посту Милоша Земана, находившегося на нем два срока – десять лет.

В прошлом Петр Павел — председатель Военного комитета НАТО (2015—2018), первый представитель восточноевропейского государства на этой должности, начальник Генерального штаба Армии Чешской Республики

Членство Украины в НАТО

В ноябре Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться уже после победы в войне с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина вряд ли сможет вступить в НАТО из-за позиции России. По словам Мкрона, Украина подверглась российской агрессии и нуждается в гарантиях безопасности. Однако такие гарантии должны быть предоставлены и самой Москве. Все закончится переговорами и нельзя допустить, чтобы их вели Китай и Турция.

Отметим, недавний соцопрос показал, что украинцы поддерживают возобновление ядерного статуса Украины и считают, что наиболее оптимальной гарантией безопасности для страны станет вступление в НАТО.

Другие новости:

НАТО Чехия Петр Павел новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:04

Избранный президент Чехии поддержал членство Украины в НАТО сразу после войны

09:59

Готов стать посредником между Украиной и РФ: премьер Израиля сделал неожиданное заявлениеВидео

09:46

Под Угледаром ВСУ разбили части "элитной" бригады морпехов РФ – ISWВидео

09:34

"Единственный плацдарм": эксперт спрогнозировал, с какого направления войска РФ могут пойти в наступлениеВидео

09:29

Души будут соединяться на небесах: любовный гороскоп от Влада Росса на февраль 2023

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

09:21

Пометки на упаковках обо всём расскажут: как правильно выбирать продукты

09:18

Гороскоп на февраль-2023: что ждет каждого в карьере, финансах и любвиВидео

08:50

"Если Путин победит, он не остановится": экс-генсек НАТО сказал, когда ждать нового наступления войск РФВидео

08:45

Застали врасплох: как высушить волосы, когда внезапно отключили свет

Реклама
08:40

Орбан влип в новый скандал: заявил, что Венгрия на востоке граничит с "русскими"Видео

08:18

Нардеп Балога хочет договариваться с Путиныммнение

07:59

"Хотим начать эту дискуссию": посол заявил, что только ядерный статус может дать гарантию безопасностиВидео

07:50

Дуда посоветовал Зеленскому идеальное место для подписания капитуляции РФ

07:41

Именины в феврале 2023: кто будет именинником

07:34

Истребители для Украины: во Франции назвали три условия для передачи военной авиации

07:21

Компания из США предложила Украине ударные дроны за один доллар – WSJ

07:19

Гороскоп на сегодня 1 февраля: Козерогу – корыстные люди, Скорпиону – предательство на работеВидео

06:46

Будут ракеты дальностью до 150 км: США готовят новый пакет помощи Украине на более $2 млрд - СМИ

06:30

Гороскоп на февраль 2023: Козерогам - деньги, Девам - конфликты на работеВидео

06:14

Когда Россия собирается идти в наступлениемнение

Реклама
05:51

Гороскоп на февраль 2023 для Весов: астролог назвала даты суперпериода в жизниВидео

05:30

Гороскоп на февраль 2023 для Водолеев: что принесет последний месяц зимыВидео

04:20

"Россия будет делать все гадости, на которые способна": политолог раскрыл сценарий наступления РФВидео

03:50

Украина задубеет: появился ледяной прогноз с лютыми морозами до – 21°Видео

03:20

Почему в омлет нельзя добавлять молоко: рецепт незабываемого завтрака, который готовим неправильноВидео

03:13

"Ищу мужчину для утех": полностью раздетая Волочкова вызвала ступор у россиянВидео

02:40

Зачем надевать колготки на швабру: уборка станет намного легче

02:05

Политолог и боец ВСУ оценил, велики ли шансы на повторное наступление врагов на Киев

01:30

Трусики оказались лишними: Деми Роуз в лифе от украинских дизайнеров посветила обнаженными изгибами

00:51

Почему 1 февраля нельзя пить чай самому: приметы и важные запреты дняВидео

00:22

Им суждено покорять вершины: люди с какими именами обречены на сногсшибательный успехВидео

31 января, вторник
23:59

"Ситуация очень сложная": в ГУР предупредили об активной фазе войны в следующие два месяцаВидео

23:50

"В ближайшие две-три недели": Данилов заявил, что Россия готовится к максимальной эскалацииВидео

23:34

Выбираем качественный чай: секреты производителей напитка, о которых вы не знали

23:26

Ракетный удар по Сумщине: здание разрушено, есть пострадавшиеВидео

23:05

Как отучить кота драть диван и обои: способы, которые быстро помогут хозяину и питомцу

22:49

"Где вы были?": Кадыров набросился на Украину и Запад, потому что якобы не помогли в чеченской войнеВидео

22:39

Гороскоп на февраль 2023 года для Львов: подарки Вселенной, кризис и хэппи-энд

22:37

Украинским военным урезают выплаты с 1 февраля: сколько будут получать ВСУВидео

22:29

"Не осуждайте меня": сбежавший в Норвегию вагнеровец попросил прощение у украинцевВидео

Реклама
21:57

США объявят о новом пакете военной помощи Украине в ближайшее время - Белый домВидео

21:44

"Лайк, если видишь 200-го": Гордон поделился фото худого и осунувшегося пропагандиста Соловьева

21:43

"На тракторе на сафари поедут": Лукашенко опозорился с подарком президенту ЗимбабвеВидео

21:33

Сергей Стерненко. Кадыров вспомнил, как воевал за ИчкериюВидеоблоги

21:16

"Атака будет со всех сторон": астролог назвал две даты в феврале, когда РФ пойдет в наступлениеВидео

21:15

Чем вытирать пыль: 5 средств, которые помогут сохранить чистоту и наполнят воздух свежестью

21:12

Изможденный и помятый Эштон Катчер появился на обложке американского EsquireВидео

21:02

Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании запрещенных противопехотных мин: в Украине ответилиВидео

20:51

Греция влипла в скандал и отказалась передавать Украине танки LeopardВидео

20:47

Могла повторить судьбу отца: названа вероятная причина смерти Лизы Мари Пресли

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять