Медленное удушение РФ: эксперт раскрыл тактику Запада насчет помощи Украине

Немцы не сомневаются, что Россия – агрессор, но считают, что ее нужно удушать постепенно, говорит Александр Кочетков.

Александр Кочетков / Главред

На Западе существует несколько позиций относительно предоставления Украине вооружений для защиты от РФ, заявил политический аналитик Александр Кочетков.

"Первой придерживается Великобритания. Эта позиция заключается в том, что нужно как можно скорее предоставить Украине оружие, причем более современное, в том числе наступательное, чтобы нанести России быстрый разгром. Этот разгром и изгнание РФ с украинских территорий, по мнению британцев, станет основой для конструктивных мирных переговоров. Поэтому они и готовы поставлять нам танки Challenger – одни из самых хороших и самых дорогих танков в мире", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Противоположный подход исповедует Германия. Немцы не сомневаются, что Россия – агрессор, но считают, что ее нужно удушать постепенно, говорит эксперт.

"Они полагают, что от стремительного разгрома Россия быстро оправится и начнет готовиться к реваншу. Немцы судят по себе: в Первую мировую войну Германия потерпела быстрый разгром и испытала болевой шок, затем подготовилась к реваншу и начала Вторую мировую войну. Потому немцы настаивают, что нужно действовать медленно в отношении России, чтобы начались процессы экономического развала, дестабилизации власти, чтобы каждый россиянин почувствовал проблемы – не только в виде черных мешков с фронта, но и в виде отсутствия продуктов и товаров", — уверен он.

Кочетков добавил, что позиция США – ровно посередине: "Иногда они поддерживают британцев, иногда немцев. Но, в принципе, даже то, что одни лишь Штаты готовы сейчас нам поставить, станет серьезной основой для возможного весеннего наступления Украины".

Ранее Кочетков заявил, что единственный фактор, который может заставить НАТО вступить в войну – это попытка России использовать ядерное оружие.

"О последствиях такого шага Россию уже предупредили и официально, и неофициально. Если США и НАТО в целом заметят признаки подготовки к использованию тактического ядерного оружия, они оставляют за собой право нанести и удар в ответ, и упреждающий удар с помощью высокоточного оружия, которое уничтожит стартовые позиции, командные пункты, любой бункер", — заявил он.

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