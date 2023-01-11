Литва передаст Украине системы ПВО и зенитные установки. Об этом сказал президент данного балтийского государства Гитанас Науседа.

Литва передаст Украине системы ПВО и зенитки - президент страны / скриншот из видео, УНИАН

Официальный Вильнюс передаст Украине системы противовоздушной обороны и зенитные установки. С таким заявлением в среду, 11 января, президент Литвы Гитанас Науседа выступил на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой во Львове.

"Сегодня я привез хорошие новости для Украины. Мы передаем системы ПВО, зенитные установки", – сказал Науседа.

Президент Литвы вспомнил о своей встрече с президентом Зеленским 23 февраля 2022 года − "буквально за несколько часов до начала войны".

"Уже тогда мы знали, что государство-террорист не будет тихим и действительно начнет эту войну. Но мы не ожидали, что они будут действовать как настоящие дикари. Сегодня мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины", – подытожил он.

Военная помощь Украине от Запада

Напомним, в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.

От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.

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