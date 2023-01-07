Украине могут дать батарею ПВО SAMP-T: они поражают цели на дальности более 100 км и сильны как ПРО

На балансе армии Италии есть 5 действующих батарей SAMP-T, одну из них могут отдать на помощь Украине для отражения военной агрессии России.

Украина может получить ПВО ПВО SAMP-T в рамках нового пакета военной помощи / коллаж фото УНИАН и mbda-systems.com

США и Италия ведут переговоры о передаче Украине батареи комплексов противовоздушной обороны SAMP-T. Установки могут войти в шестой пакет военной помощи Киеву, который Рим пока не утвердил. Вопрос поставок комплексов ПВО украинскому государству обсуждается на уровне советников лидеров двух стран.

Как сообщает La Repubblica, источники в дипломатических кругах рассказали о том, что дипломатический советник премьер-министра Италии Франческо Тало и помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора, который состоялся 5 января, обсудили возможность поставок Украине систем ПВО.

По информации издания, речь шла о предоставлении Украине батареи комплексов SAMP-T. Установки могут войти в шестой пакет военной помощи Украине – свою квоту в нем Италия пока еще не утвердила, но может сделать это уже в скором времени.

Журналисты подчеркнули, что на балансе армии Италии 5 батарей ЗРК SAMP-T и одна учебная, у которой нет пусковой установки. Впрочем, работа по ее модернизации уже идет.

Системы SAMP-T

Информационно-консалтинговая компания Defense Express отмечало, что комплексы ПВО SAMP-T – лучшая военная техника Франции и Германии в области противовоздушной и противоракетной обороны (ПРО).

Установки могут серьезно усилить защиту воздушного пространства Украины – они способны сбивать цели в воздухе на дальности более 100 километров и могут перехватывать даже баллистические ракеты.

Украина получит ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне подтвердили передачу Киеву батарею зенитных ракетных комплексов Patriot. Зеленский уточнил, что украинское государство попросить еще одну такую батарею.

5 января президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит дополнительную батарею ЗРК Patriot от Германии. Он поблагодарил Берлин за помощь в ПВО – немецкие установки играют решающую роль в сбитии ракет оккупантов России.

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат полагает, что на обучение украинских военных управлять ЗРК Patriot уйдет несколько месяцев. По словам Игната, системы IRIS-T и NASAMS украинские специалисты освоили всего за несколько недель.

Смотрите видео ТСН - США выделили Украине рекордный пакет военной помощи

Другие новости: