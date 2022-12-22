В Воздушных силах рассказали, сколько ВСУ нужно времени, чтобы освоить ЗРК Patriot

Украинские специалисты по зенитным ракетным системам освоили ПВО IRIS-T и NASAMS всего за несколько недель, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Украинским зенитчикам понадобится несколько месяцев, чтобы освоить ЗРК Patriot - Игнат / Коллаж Defense.gov/John Hamilton, скриншот YouTube

Специалисты ВСУ могут овладеть управлением зенитными ракетными комплексами Patriot за несколько месяцев. Уже есть опыт успешного обучения работе с ПВО Iris-T и NASAMS – их удалось освоить за несколько недель. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что сроки обучения овладением военной техникой в условиях мирного времени и войны отличаются. Поэтому украинские специалисты, вероятно, будут осваивать ЗРК Patriot в течение нескольких месяцев.

"В условиях мирного времени - это определенный процесс, наши партнеры относятся к этому очень серьезно, все должно происходить четко по правилам. Но на сегодняшний день, в условиях, в которых оказалась Украина, я думаю, что будет ускорен процесс, возможно, до нескольких месяцев", - объяснил Игнат.

По его словам, уже есть успешный опыт обучения управлением системами Iris-T и NASAMS. Их украинские специалисты освоили за несколько недель и уже успешно используют эти ПВО в условиях боевых действий.

"Есть пример - Iris-T и NASAMS. Обучение наших зенитных ракетных специалистов, которые поехали за границу, длилось всего несколько недель. Они приехали, освоили эти комплексы и успешно выполняют задачи в Украине. Мы видим, что есть у них немалые успехи: сбитые российские и ракеты, и "Шахеды", - подчеркнул Юрий Игнат.

Также министр обороны Алексей Резников в ходе разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что украинцы смогут быстро освоить ЗРК Patriot.

"Благодарен за очередной пакет помощи в области безопасности, особенно за новые возможности для защиты нашего неба от жестоких атак России. Украинские ПАТРИОТичные солдаты быстро освоят эти системы. Они доказали свои навыки много раз", - подчеркнул Резников в своем Twitter-аккаунте.

Украина получит от США ЗРК Patriot

В Белом доме на днях заявили, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит от США батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Американцы обучат украинцев управлять данными системами.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут обучаться и дома, чтобы управлять этой батареей", - отмечалось в сообщении.

Позже Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что из суммы в 1,85 млрд. долларов, которая предназначена для Украины, 850 миллионов долларов уйдет на системы ПВО Patriot.

Во время пресс-конференции президента США Зеленский и Байден подтвердили, что Вашингтон передаст Киеву ЗРК Patriot. По словам Зеленского, Украина будет просить еще одну такую батарею.

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