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Германия пошла в активное дипломатическое наступление: требует немедленно поставить танки ВСУ - Spiegel

4 февраля 2023, 22:36
В ведомстве канцлера ФРГ все еще надеются, что некоторые страны согласятся передать танки ВСУ, и два батальона будут оснащены до конца марта.
Германия пошла в активное дипломатическое наступление: требует немедленно поставить танки ВСУ - Spiegel
Германия убеждает другие страны принять конкретное участие в поставках танков Украине / Википедия, Pixabay

Германия пытается убедить другие страны предоставить Вооруженным силам Украины всю необходимую военную технику, а именно - танки.

Как пишет Der Spiegel, немецкое правительство пошло в "активное дипломатическое наступление", чтобы осуществить запланированную поставку танков Leopard 2 в Украину. Ведь и в ведомстве канцлера, и в Минобороны ФРГ растут сомнения относительно своевременных поставок танков.

Сообщается, что после решения Шольца о поставках танков Украине Минобороны ФРГ сразу начало переговоры со странами ЕС. Однако на видеоконференции на прошлой неделе, на которую пригласил новый министр обороны Борис Писториус, ни одна страна ЕС не захотела взять на себя конкретные обязательства по участию в пакете с более современными моделями Leopard 2A6 (именно такие танки передает ФРГ).

В связи с этим канцлер Германии Олаф Шольц, как подчеркивает издание, совершил несколько телефонных звонков, в которых пытался добиться от глав правительств обязательств по поставкам танков Украине. Троих из них из стран Северной и Южной Европы, как отмечает Der Spiegel, канцлер таки смог убедить взять на себя твердые обязательства по этому вопросу.

По информации издания, Борис Писториус ежедневно призывал нескольких своих коллег наконец проявить себя. МИД ФРГ также принял участие в "дипломатическом наступлении".

В ведомстве канцлера все еще надеются, что некоторые страны все же присоединятся, и два батальона будут оснащены до конца марта. Однако оснащение двух подразделений больше не считается реалистичным.

Танки Leopard 2 для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января заявил, что правительство Германии приняло решение поставить танки Leopard 2. Берлин предоставит разрешение другим странам передавать немецкие Leopard третьим государствам, в результате чего союзники смогут передать танки Украине.

По данным немецкого Spiegel, Украина получит около 80 танков от западных союзников. Речь идет о двух танковых батальонах по 40 единиц техники.

Как отметил министр обороны Германии Борис Писториус, первые танки Leopard 2 Украина должна получить примерно через 3 месяца. Отправят два батальона боевых машин - первые 14 Leopard 2A6 должны подготовить достаточно быстро. Также Борис Писториус подчеркнул, что обучение солдат ВСУ управлению танками Leopard 2 начнется "очень скоро".

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