Будут ракеты дальностью до 150 км: США готовят новый пакет помощи Украине на более $2 млрд - СМИ

Пакет военной помощи Украине будет включать бомбы GLSDB с радиусом действия до 150 км. Это новейшая разработка американской компании Boeing и шведской SAAB.

США объявят о новом пакете помощи в конце недели / Фото УНИАН, boeing.com

США готовят пакет военной помощи Украине на сумму более 2 миллиардов долларов, которая, как ожидается, впервые может включать ракеты большей дальности до 150 километров.

О помощи будет объявлено в конце этой недели, пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Ожидается, что новый пакет военной помощи будет включать еще вспомогательное оборудование для систем противовоздушной обороны Patriot, а также высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

Один из источников Reuters сообщил, что часть пакета на сумму 1,725 миллиарда долларов поступит из фонда, известного как Инициатива содействия безопасности Украины (USAI), который позволяет администрации президента Джо Байдена получать оружие из промышленности, а не из имеющихся запасов оружия в США.

Средства USAI будут направлены на закупку нового крылатого оружия, в частности, бомб GLSDB с радиусом действия до 150 км.

"Большая дальность полета планерной бомбы GLSDB может позволить Украине поражать ценные военные объекты, которые ранее были недосягаемыми, и помочь ей продолжать контратаки, подрывая российскую оборону в глубине ее тыла", - пишет издание.

В то же время, отмечает Reuters, Соединенные Штаты отклонили запросы Киева на ракеты ATACMS радиусом действия 185 миль (до 297 км).

Ракеты GLSDB - что о них известно Ракета GLSDB – это новейшая разработка американской компании Boeing и шведской SAAB. Аббревиатура расшифровывается как "Ground launched small diametеr bomb" – бомба малого диаметра, запускаемая из наземных установок. GLSDB состоит из серийной авиационной бомбы GBU-39, которая много лет стоит на вооружении армии США, и двигателя ракеты M26 для РСЗО натовского калибра. Основные характеристики GLSDB: масса – 130 кг;

длина – 1800 мм;

дальность поражения – до 150 км;

масса боевой части – 93 кг;

платформы для запуска – M270, HIMARS. Это оружие способно поражать противника на дальности до 150 километров.

В настоящее время новый тип ракет еще не стоит на вооружении ни одной страны. Финальные испытания GLSDB прошли только в 2015 году, после чего компания Boeing не получала заказ на это оружие. Для Украины ракеты GLSDB могли бы стать абсолютно новой возможностью обстреливать цели россиян в оккупированном Крыму, а также на отдаленных участках Донецкой и Луганской областей. К примеру, в зоне поражения оказался бы Джанкойский аэродром, авиабаза россиян в Чаплинке и военные склады на Донбассе, куда россияне доставляли оружие еще с 2014-го года.

Военная помощь США Украине

31 января представительница Белого дома Оливия Далтон заявила, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Это решение Байдена поддержали в Белом доме.

Как сообщал Главред, ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если западные страны поставят ВСУ три разновидности вооружений. Речь идет прежде всего о ракетах ATACMS, боеприпасах GLSDB и дронах Gray Eagle.

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