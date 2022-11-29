УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украина должна иметь право бить по российским аэродромам - МИД Латвии

29 ноября 2022, 23:30

Глава МИД Латвии подчеркнул, что страны-союзницы НАТО не должны бояться эскалации.

Украина должна иметь право бить по российским аэродромам - МИД Латвии
Латвия считает, что Украина вообще не должна иметь ограничений по использованию оружия / Facebook/edgars.rinkevics

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина должна иметь возможность бить по аэродромам и ракетным складам на территории России, с которых оккупанты наносят сокрушительные удары по украинской критической инфраструктуре

Слова главы латвийского дипломатического ведомства приводит Financial Post.

"Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, с которых запускаются эти операции (обстрелы критической инфраструктуры, - Главред)",- заявил Ринкевичс.

Он добавил, что страны-союзницы НАТО не должны бояться эскалации. По словам министра, несколько других государств-членов НАТО также считают, что Украина вообще не должна иметь ограничений по тому, как она использует оружие.

Отметим, что хотя и США не наложили ограничений на то, как Украина использует оружие, они до сих пор отказываются отправлять нашему государству оружие с достаточной дальностью действия.

В Украины будет собственный дальнобойный БПЛА

Как сообщал Главред, в октябре благотворительный фонд Вернись живым объявил о совместном проекте с Главным управлением разведки Министерства обороны. Так, запустился новый проект под пилотным названием "Хлопок в Москве". Тогда сообщалось, что реализация проекта предполагает "работу на дальние дистанции".

В Укроборонпроме сообщали, что дальность полета такого беспилотника составляет 1000 км, а вес боевой части - 75 кг.

Недавно менеджер проектов Государственного концерна Укроборонпром Мартин Брест сообщал, что украинский ударный беспилотник под названием "Хлопок в Москве" уже через несколько месяцев может быть полностью готовым к эксплуатации.

"Я очень надеюсь (не хочу сказать, что 100%), что к Новому году мы покажем машину. Мы по крайней мере покажем ее военным на испытаниях, чтобы доказать те цифры, которые мы им предоставляем в частности, а им мы предоставили гораздо больше технической информации, чем смогли обнародовать", - сказал Мартин.

Вас может заинтересовать:

война в Украине Латвия война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:35

"Сдал" отчим любимой: россияне жестоко казнили девочку-подростка и 6 мужчин на Херсонщине

23:30

Украина должна иметь право бить по российским аэродромам - МИД Латвии

23:20

"Мурашки по коже и слезы на глазах": жительница Херсона рассказала, как ВСУ заходили в городВидео

23:12

Пытаются перегруппироваться: в ВСУ рассказали, что действительно происходит на Кинбурнской косеВидео

23:05

Гороскоп на завтра 30 ноября 2022: Рыбам – суета и работа, а Львам – экономия сил

Реклама
22:43

"Крайне высока": в Минобороны Польши ошарашили заявлением о вероятности участия в войнеВидео

22:33

Лунный календарь стрижек на декабрь 2022: называем лучшие дни для ухода за локонами

22:15

Свет включают на пять-шесть часов: в ДТЭК рассказали, изменится ли ситуация в ближайшее времяВидео

21:36

В чем встречать Новый год 2023, чтобы задобрить Черного Водяного Кролика и стать счастливой

21:35

Гороскоп на декабрь от Влада Росса: чем порадует и чем огорчит последний месяц 2022 годаВидео

21:33

НАТО усилит поддержку Украины и поможет в защите от российских атак - заявление министров

21:27

Вместилось не все: "Мисс-Украина Вселенная" засунула пышный бюст в сетку

21:15

Даже в магазин не нужно идти: 4 способа вернуть кафелю человеческий вид

21:03

Джулия Робертс поделилась редким фото своих близнецов

20:47

"Дискуссия продолжается": в НАТО дали понять, что вопрос о поставках Украине ЗРК Patriot не закрытВидео

20:40

Ядерный шантаж РФ: как Кремль может использовать ЗАЭСмнение

20:26

Больше никакой вони: как избавиться от запаха табака

20:19

"Хотела смудрить, но ступила": предательница Ани Лорак рассказала, кто должен навести порядок в мире

19:53

"Угрозы по графику": к киевлянам обратились с важным сообщением о ракетных ударах РФВидео

19:31

Значительно продвинулись вперед: ВСУ освободили 13 населенных пунктов на ЛуганщинеВидео

Реклама
19:20

Война будет завершена в следующем году нашей победоймнение

18:55

Favbet поддержал забег "Объединенные смелостью" для сбора средств на "Ловца шахедов" реклама

18:32

Срочная помощь от США: стало известно, что вошло в многомиллионный пакет для УкраиныВидео

18:30

Жена Виктора Павлика рассказала про планы на второго ребенка и показала беременное фото

17:52

"Он для меня один и единственный": бывшая жена Потапа сделала неожиданное признание

17:42

Солистка популярной украинской группы рассказала о смерти близкого человека из-за генератора

17:35

СБУ проверит букмекерскую контору 1xBet на связи с Россией

17:33

"Ситуация сложная": свет в Украине могут подавать лишь на 5-6 часов в день - ШмыгальВидео

17:23

Звезда "Вечернего квартала" спародировал, как Лукашенко прятался от "покушения Украины и Польши"

17:08

"Украина - заложница": Кулеба рассказал о жесткой игре Орбана с ЕСВидео

17:00

Во Львове депутаты потребовали запретить работу УПЦ МП

16:51

Звезда реалити-шоу раскрыла подробности страстного романа с принцем Гарри

16:29

РФ устроит ковровые бомбардировки Украины, если Запад не поможет Киеву - бывший главком сил НАТОВидео

16:24

Как избавиться от надоедливого грибка в ванной, который опасен для здоровья

15:59

Будет интернет: по всей стране в "Пунктах несокрушимости" установят Starlink - МинцифрыВидео

15:45

Даша Астафьева и Леся Никитюк в фартуках устроили переполох на кухнеВидео

15:43

Фортуна, но не лотерея: 7 женских имен, владелицам которых сопутствует удачаВидео

15:41

Есть страшно, а выкинуть жалко: что приготовить из завалявшееся в холодильнике сметаны

15:39

Каминская рассказала правду про отъезд из Украины, и почему не могла чистить картошку как АстафьеваВидео

15:08

Как не остаться без волос: семь типичных ошибок при мытье головы

Реклама
14:52

Из Франции в Украину привезли мощную ракетную установку LRU - РезниковВидео

14:52

"Труха вместо мозгов": Ефросинина прошлась по российской телеведущей, которая захотела ехать на фронт

14:50

Переборщила с пластикой: дочь Успенской сделала из себя Алсу

14:43

Известная российская модель снялась с пропагандистской символикой на обложке известного глянца

14:38

Дело 10-ти минут: как сделать так, чтобы телефон меньше разряжался

14:30

Европа все больше и больше закупает российского газа - Financial TimesВидео

14:01

Дорофеева рассказала, как справляется с хейтом из-за своего романа с КацуринымВидео

13:53

Блэкаут в Украине: как обеспечить себя освещением, водой и едойВидео

13:33

Прикрывал отход и был покаран: ВСУ ликвидировали офицера-оккупанта из Белгородской области

13:08

В Литве прокомментировали отмену концертов Лободы и запрет на въезд в страну

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять