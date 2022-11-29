Украина должна иметь право бить по российским аэродромам - МИД Латвии

Глава МИД Латвии подчеркнул, что страны-союзницы НАТО не должны бояться эскалации.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина должна иметь возможность бить по аэродромам и ракетным складам на территории России, с которых оккупанты наносят сокрушительные удары по украинской критической инфраструктуре
Слова главы латвийского дипломатического ведомства приводит Financial Post.
"Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, с которых запускаются эти операции (обстрелы критической инфраструктуры, - Главред)",- заявил Ринкевичс.
Он добавил, что страны-союзницы НАТО не должны бояться эскалации. По словам министра, несколько других государств-членов НАТО также считают, что Украина вообще не должна иметь ограничений по тому, как она использует оружие.
Отметим, что хотя и США не наложили ограничений на то, как Украина использует оружие, они до сих пор отказываются отправлять нашему государству оружие с достаточной дальностью действия.
В Украины будет собственный дальнобойный БПЛА
Как сообщал Главред, в октябре благотворительный фонд Вернись живым объявил о совместном проекте с Главным управлением разведки Министерства обороны. Так, запустился новый проект под пилотным названием "Хлопок в Москве". Тогда сообщалось, что реализация проекта предполагает "работу на дальние дистанции".
В Укроборонпроме сообщали, что дальность полета такого беспилотника составляет 1000 км, а вес боевой части - 75 кг.
Недавно менеджер проектов Государственного концерна Укроборонпром Мартин Брест сообщал, что украинский ударный беспилотник под названием "Хлопок в Москве" уже через несколько месяцев может быть полностью готовым к эксплуатации.
"Я очень надеюсь (не хочу сказать, что 100%), что к Новому году мы покажем машину. Мы по крайней мере покажем ее военным на испытаниях, чтобы доказать те цифры, которые мы им предоставляем в частности, а им мы предоставили гораздо больше технической информации, чем смогли обнародовать", - сказал Мартин.
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