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"Бавовна в Москве": украинцев утешили новостями о разработке дальнобойного беспилотника

22 ноября 2022, 14:05

Сейчас работа над украинским ударным беспилотником под названием "Бавовна в Москве" максимально ускоряется.

'Бавовна в Москве': украинцев утешили новостями о разработке дальнобойного беспилотника
В Украине изготавливают ударный беспилотник под названием "Хлопок в Москве" / ua.depositphotos.com

Украинский ударный беспилотник под названием "Бавовна в Москве" уже через несколько месяцев может быть полностью готовым к эксплуатации.

Об этом рассказал писатель, воин и менеджер проектов Государственного концерна Укроборонпром Мартин Брест в эфире Радио НВ.

Как отметил Брест, такие беспилотники не строятся за месяц или два. Это довольно долгая и кропотливая работа. Однако он подчеркнул, что сейчас работа над украинским беспилотником максимально ускоряется.

"Я очень надеюсь (не хочу сказать, что 100%), что к Новому году мы покажем машину. Мы по крайней мере покажем ее военным на испытаниях, чтобы доказать те цифры, которые мы им предоставляем в частности, а им мы предоставили гораздо больше технической информации, чем смогли обнародовать", - сказал Мартин.

В Украины будет собственный БПЛА

Как сообщал Главред, в октябре благотворительный фонд Вернись живым объявил о совместном проекте с Главным управлением разведки Министерства обороны. Так, запустился новый проект под пилотным названием "Бавовна в Москве". Тогда сообщалось, что реализация проекта предполагает "работу на дальние дистанции".

В Укроборонпроме сообщали, что дальность полета такого беспилотника составляет 1000 км, а вес боевой части - 75 кг.

Напомним, недавно военный эксперт Юрий Федоров заявлял, что Соединенные Штаты Америки поставляют Украине беспилотники, которые похожи на иранские дроны-камикадзе. Поэтому ВСУ могут атаковать территорию Крыма, поскольку на оккупированные территории не распространяются ограничения на использование вооружения от западных партнеров. Кроме того, защитники могут использовать беспилотник украинского производства для ударов по Москве.

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