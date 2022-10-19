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В Севастополе расцвела "бавовна": оккупанты заявляют о работе ПВО возле аэродрома Бельбек

19 октября 2022, 11:24

На фоне очередной "бавовны" гауляйтер Севастополя призвал жителей полуострова "сохранять спокойствие".

В Севастополе расцвела 'бавовна': оккупанты заявляют о работе ПВО возле аэродрома Бельбек
В оккупированном Крыму заявили о "хлопке" / https://ua.depositphotos.com/

Утром 19 октября в оккупированном Крыму, в районе Севастополя, было слышно звуки взрывов. Захватчики заявляют о якобы сбитии беспилотного летательного аппарата в районе военного аэродрома Бельбек. Об этом сообщил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

"В Севастополе снова отработала система ПВО в районе северной стороны. По предварительным данным, сбили беспилотник в районе аэродрома Бельбек", - написал гауляйтер.

На фоне очередной "бавовны" Развожаев призвал жителей полуострова "сохранять спокойствие". В то же время он не уточнил чей именно БПЛА сбивали россияне.

В Севастополе расцвела 'бавовна': оккупанты заявляют о работе ПВО возле аэродрома Бельбек
В Севастополе заявляют о взрывах / скриншот

Позже оккупант рассказал детали сбивания беспилотника. По его словам, часть обломков упала на жилое сооружение в частном секторе.

"По информации МЧС, было небольшое возгорание, которое оперативно потушили. Пострадавших нет", - добавил Развожаев.

"Бавовна" в Крыму

Напомним, что 15 октября в захваченном российскими оккупантами Севастополе прогремела серия взрывов. Тогда крымчане также сообщали о работе противовоздушной обороны и делились кадрами со стартующими ракетами ПВО.

Раньше мощные взрывы прогремели в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Кроме того, недавно во временно оккупированном Джанкое прогремел сильный взрыв. По словам местных жителей, от взрыва задрожали окна. В то же время пропагандисты РФ писали, что в городе якобы проводят "разминирование" снарядов.

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