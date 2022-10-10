"Наверно, много трупов": в Крыму прогремели взрывы в районе военного городка РФ

В Джанкое прогремели взрывы / УНИАН/Скриншот

В захваченном РФ Крыму в районе Джанкоя в понедельник, 10 октября, прогремели мощные взрывы.

Как пишут очевидцы в местных пабликах, местные жители рассказали о громких хлопках.

При этом взрывы очевидцы слышали в районе расположения воинской части оккупантов.

Вместе с тем были опубликованы кадры разрушений, которые, как утверждается, произошли в результате взрывов.

Кроме того, местные жители высказывают предположения о том, что в результате взрывов есть погибшие и раненые.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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