УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мощная бавовна в Севастополе: в городе прогремели новые взрывы

15 октября 2022, 15:30

Очевидцы делятся кадрами видео со стартующими ракетами ПВО.

севастополь
"Бавовна" в Севастополе / Telegram

В Севастополе, захваченном российскими оккупантами, в субботу, 15 октября, прогремела серия взрывов.

Крымчане сообщают о работе ПВО. Об этом идет речь в информации местных Telegram каналов.

Очевидцы делятся кадрами видео со стартующими ракетами ПВО. По ним можно без труда идентифицировать место расположение российской системы противовоздушной обороны.

По словам гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева, средства ПВО оккупантов якобы работают в тренировочном режиме.

севастополь
/ Скриншот

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

Читайте еще:

Севастополь новости Крыма война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:36

Лукашенко сплясал под дудку Путина: вслед за Кремлем клянчит переговоры с Украиной

15:30

Мощная бавовна в Севастополе: в городе прогремели новые взрывыВидео

15:23

Типичная французская стрижка неземной красоты, о которой мечтают все женщины

14:55

Руководство военных РФ бежит с Херсона, ВСУ и партизаны не дают им организовать штабы – ХланьВидео

14:25

"Украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд вышла замуж на фронте - трогательные снимкиФото

Реклама
14:18

"Мой персональный герой": Лидия Таран показала брата, который защищает Украину

14:02

Элина Свитолина впервые стала мамой и раскрыла необычное имя ребенка

13:59

Украинка воспела Путина и заявила, что Россия победит: поплатилась она за это уже на следующий деньВидео

13:39

СМИ назвали имя возможного преемника Шойгу в Минобороны РФ - раньше он был охранником Путина

13:29

Больной Седоковой грозит смерть: врач предупредила певицу

13:00

Гороскоп на завтра 16 октября 2022: Овнам - кража, Скорпионам - влюбленность, Ракам - прибыль

12:52

Почти неделю не выходит на связь: росСМИ выяснили, куда пропал террорист ГиркинВидео

12:43

"Настоящий штурм!": ВСУ лупят со всех орудий на Херсонщине, у пропагандистов паника

11:54

Единственная система связи на фронте: Маск рассказал о попытках РФ уничтожить StarlinkВидео

11:25

Сбил 5 вражеских "шахидов" и катапультировался: пилот-герой рассказал о своем подвигеВидео

11:04

"Мы хотим, чтобы нас уважали": президент Таджикистана публично "наехал" на ПутинаВидео

10:48

Боец ВСУ с ломтиком арбуза ярко ответил, когда будет освобожден ХерсонВидео

10:28

"Ты всегда в наших сердцах": мама Королевой рассказала о страшной потере

10:28

Путина убьют: эксперт рассказал о последствиях ядерного удара для хозяина КремляВидео

09:34

Защищал небо и отдал жизнь за Украину: жена 30-летнего офицера ПВО рассказала, о чем мечтал герой

Реклама
09:32

РФ ударила ракетами по Киевской области и атаковала дронами ЗапорожьеВидео

09:00

Гороскоп на сегодня 15 октября 2022: Овнам - проблемы, Львам - деньги, Козерогам - стресс

08:37

Месть за Днепропетровщину: авиация ВСУ 13 раз наведалась на позиции оккупантов на юге

08:29

Пойдет ли Беларусь войноймнение

08:20

В РФ с почестями отправили на войну в Украину жителя Дагестана, подозреваемого в педофилииВидео

07:46

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $725 млн: что в него войдетВидео

06:22

Украине нужно поддержать протесты в Иранемнение

05:30

Женский гороскоп на неделю 17-23 октября: Ракам - выигрыш, Девам - неприятности, Водолеям - ссораВидео

05:20

Почему веник нельзя ставить за дверями: 3 запрета, которые устроят ад в домеВидео

03:35

Врежет -3°: украинцев предупредили об аномалии и назвали самый холодный деньВидео

03:20

Самая бюджетная закуска за 5 минут: вкуснее рецепта не найтиВидео

03:03

"Мужчины, отвернитесь": Волочкова едва не сломалась, показывая новый шпагат

02:36

Оливия Уайлд выронила из блузы грудь с пикантной наклейкой на интимном месте

02:01

Кайли Дженнер обтянула латексом шикарную фигуру

01:35

Нынешняя война не последняя: военный эксперт спрогнозировал поведение РФ в будущемВидео

00:51

Приметы на 15 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы счастье в дом привлечьВидео

00:22

Вслед за Пугачевой: российскую звезду 90-х проверяет прокуратура за осуждение войны

14 октября, пятница
23:58

"Россия уже в атмосфере поражения": Зеленский предупредил об освобождении территорий УкраиныВидео

23:21

Буданов назвал армию, которая самая опытная в миреВидео

23:06

"Это маленькое сокровище": вышла утерянная песня легендарной Queen с вокалом Фредди МеркьюриВидео

Реклама
22:51

Убивали украинцев в Запорожье: ВСУ уничтожили три комплекса С-300 оккупантовВидео

22:39

Деньги не пахнут: Королева назвала свою музыку "терапией" и решила разбрызгать свои чувства на людей

22:30

"Нужно учиться вести себя": звездный украинский футболист назвал проблему главного тренера сборнойВидео

22:12

Воду после варки картофеля люди зря сливают в раковину: как применять чудо-отвар

22:00

У Зеленского ответили Путину на его новый бред о начале войны в УкраинеВидео

21:09

Хватит устраивать панику: в Украине сделали заявление о работе StarlinkВидео

21:08

Олег Жданов. Грядет эвакуация из Херсона?Видеоблоги

20:55

"Забрать всю территорию Украины": в ОП назвали вероятные сроки окончания войныВидео

20:51

Король Великобритании оконфузился: новая выходка Чарльза опозорила всю семьюВидео

20:23

Умер Хагрид - звезда фильмов о Гарри Поттере скончался в 72 годаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять