Мощная бавовна в Севастополе: в городе прогремели новые взрывы

"Бавовна" в Севастополе / Telegram

В Севастополе, захваченном российскими оккупантами, в субботу, 15 октября, прогремела серия взрывов.

Крымчане сообщают о работе ПВО. Об этом идет речь в информации местных Telegram каналов.

Очевидцы делятся кадрами видео со стартующими ракетами ПВО. По ним можно без труда идентифицировать место расположение российской системы противовоздушной обороны.

По словам гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева, средства ПВО оккупантов якобы работают в тренировочном режиме.

/ Скриншот

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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