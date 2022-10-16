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В Бердянске расцвела "бавовна": исчез свет и проблемы с водой

16 октября 2022, 21:09

Местный коллаборант Владимир Рогов сообщил, что пожар случился в камышах.

Бердянск, пожар в Бердянске
Пожар в Бердянске / скриншот

В Запорожской области в оккупированном российскими войсками Бердянске прозвучали взрывы.

Как сообщают местные Telegram-каналы, огонь был замечен у состава боеприпасов войск страны-агрессора России.

Местные жители отмечают, что в городе было очень громко. Также известно, что Бердянск частично остался без электричества.

По предварительным данным, причиной может быть отключения трансформаторной подстанции в микрорайоне Макорты. Именно там сейчас пожар.

"Колония, 8 Марта, Центр, Гора - бердянцы сообщают об исчезновении света в этих микрорайонах", – сказано в сообщении.

Кроме того, в городе зафиксированы перебои с водоснабжением.

Пожар в Бердянске

Местный коллаборант Владимир Рогов сообщил, что пожар случился в камышах.

"В микрорайоне Колония города Бердянска, предварительно, в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание сухого камыша и травы. На месте работают три экипажа пожарной службы МЧС. Пожар локализован. Борьбе с огнем мешает сильный ветер, однако в ближайшее время он будет потушен. Из-за возгорания была угроза перекидывания огня на жилые постройки частного сектора, однако умелыми действиями пожарных угроза была оперативно устранена", – сообщил он.

Ракетный удар по Запорожью 9 октября

Ночью 9 октября российские оккупанты применили тактическую авиацию для того, чтобы нанести ракетный удар по Запорожью.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, по предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство из них попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Одна из ракет снесла целый подъезд.

Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Повреждены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей.

Известно о 12 погибших. Госпитализированы 49 пострадавших, шестеро из их - дети.

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Бердянск Запорожская область
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