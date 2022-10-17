"Окна задребезжали": в Крыму прогремели оглушительные взрывы

В Джанкое прогремел мощный взрыв / Фото УНИАН

В Крыму, во временно оккупированном Джанкое прогремел сильный взрыв. Грохот слышали местные жители.

О сильном взрыве в Крыму сообщает СтратКом ВСУ в Telegram.

"Жители временно оккупированного Джанкоя сообщают о сильном взрыве, слышном во всех районах города и в Джанкойском районе. Ждем более подробной информации", - говорится в сообщении.

В то же время в местных Telegram-каналах подтвердили мощный взрывы в Джанкое.

По предварительной информации, взрыв прогремел после 12:50. Жители города говорят, что от взрыва задрожали окна, есть информация о 2 взрывах.

В то же время пропагандисты РФ начали писать, что в городе проводят "разминирование" якобы оставшихся снарядов после взрывов снарядов 16 августа.

Напомним, ранее прогремели мощные взрывы в Новофедоровке под Евпаторией в захваченном Россией Крыму. Взрывы произошли на авиабазе РФ или рядом с аэродромом, с которого взлетают военные самолеты оккупантов, которые атакуют ракетами мирные города Украины.

Позже стало известно, что по военному аэродрому в Новофедоровке был нанесен удар украинским оружием. Американские журналисты приводят показания высокопоставленного украинского военного, который знаком с ситуацией.

При этом в Минобороны Украины с юмором отреагировали на мощные взрывы в Крыму. В ведомстве напомнили оккупантам о правилах пожарной безопасности и запрете курения в неустановленных местах.

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