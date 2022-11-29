НАТО усилит поддержку Украины и поможет в защите от российских атак - заявление министров

В НАТО подчеркнули, что Россия несет полную ответственность за эту войну / УНИАН

Страны НАТО продолжат усиливать политическую и практическую поддержку Украине, которая продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность от российской агрессии.

Об этом речь идет в совместном заявлении глав МИД стран-членов НАТО по итогам встречи в Бухаресте. Министры заверили, что поддержка будет продолжаться столько, сколько это необходимо.

"НАТО будет продолжать тесно координировать свои действия с соответствующими заинтересованными сторонами, в том числе международными организациями, в частности ЕС, а также странами-единомышленниками. Опираясь на поддержку, оказанную ранее, мы поможем Украине укрепить ее устойчивость, защитить ее народ и противостоять российским дезинформационным кампаниям и лжи", - говорится в заявлении.

Министры подчеркнули, что Россия несет полную ответственность за эту войну, грубо нарушая международное право и принципы Устава ООН.

Члены Альянса также заявили, что будут помогать Украине в восстановлении ее энергетической инфраструктуры и защите ее народа от ракетных атак.

"Мы также остаемся решительными в поддержке долгосрочных усилий Украины на пути послевоенного восстановления и реформ, чтобы Украина могла обеспечить свое свободное и демократическое будущее, модернизировать свой оборонный сектор, усилить долгосрочную оперативную совместимость и сдерживать будущую агрессию", - говорится в заявлении.

Напомним, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что окончательное решение о передаче Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot еще не принято, однако в Североатлантическом альянсе продолжаются дискуссии по этому поводу.

Ранее Столтенберг также говорил, что Альянс намерен помогать Украине защищаться от российской агрессии "столько, сколько это будет нужно", и поможет нашей стране пережить эту зиму. Как отметил Столтенберг, в Украину доставят топливо, генераторы, медикаменты, зимнее снаряжение и устройства для подавления дронов.

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